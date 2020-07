Mestre. Allargamento e messa in sicurezza banchina stradale di via Ca’ Solaro

Il Consiglio comunale approva definitivamente il progetto di fattibilità per l’allargamento e messa in sicurezza della banchina stradale di via Ca’ Solaro

Il Consiglio comunale, nella seduta odierna, ha approvato definitivamente, all’unanimità, non essendo pervenute osservazioni, la variante urbanistica 42 al Piano degli interventi, relativa all’allargamento e messa in sicurezza della banchina stradale di via Ca’ Solaro.

I lavori consentiranno la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti lungo un tratto del lato nord di via Ca’ Solaro, con un allargamento della banchina stradale dalla rotatoria di via Pasqualigo fino alle immediate vicinanze della parrocchia di Sant’Andrea, per una lunghezza complessiva di circa un chilometro. La banchina, che sarà realizzata in asfalto, avrà un’ampiezza variabile compresa tra 1,5 e 2,2 metri.

L’intervento, inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, prevede anche la posa di pozzetti e cavidotti per la predisposizione del nuovo impianto di illuminazione pubblica, il miglioramento della rete di deflusso delle acque meteoriche attraverso l’allargamento dei fossati esistenti, la pulizia delle tubazioni, il ripristino delle caditoie, la posa di nuove tubazioni nei tratti in cui mancano.

La spesa complessiva sarà di 450mila euro, comprensivi degli oneri per l’esecuzione degli espropri.

