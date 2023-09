Mes3land: 11 giorni di giostre, musica e spettacoli nell’ex mercato ortofrutticolo

All’ex mercato ortofrutticolo in Via Torino arriva il parco divertimenti Mes3land. Il Luna Park resterà aperto sino a domenica 1 ottobre e prevede, oltre alle giostre, serate ricche di performance e musica dal vivo che coinvolgeranno alcune rinomate band locali e non, nonché alcuni volti dello spettacolo italiano. Inoltre, grazie all’ampia area di ristoro e agli stand del mercatino, il parco divertimenti sarà l’occasione per riunire assieme adulti, ragazzi e famiglie che vogliono trascorrere una serata in compagnia all’insegna della musica e del sano divertimento.

MESTRE – Nei quarantamila metri quadrati dell’ex mercato ortofrutticolo sono stati posizionati un ampio palco per le performance musicali, 17 postazioni food truck e 36 attrazioni. Presenti anche un campetto da basket, una zona espositiva autoveicoli e un’area test per il soft air. La manifestazione offre ai bambini anche la possibilità di effettuare un percorso di educazione stradale a cura della polizia locale.

L’evento, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è organizzato dall’associazione Eventi 2000 in collaborazione con Vela e Buffalo Beer. Prenderà vita ogni giorno dalle 15.30 e andrà avanti sino a sera, momento dedicato ai concerti e alle serate dj set, che inizieranno alle 20.30. Il programma prevede serate musicali tutti i giorni sino all’1 ottobre tranne lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 settembre. Prevista, inoltre, per martedì 26 settembre dalle 9 alle 13 un’apertura esclusiva con ingresso gratuito a tutte le giostre riservata alle associazioni per persone con disabilità.

Il programma serale prevede grandi nomi e proposte coinvolgenti con l’obiettivo di tenere viva ancora per un po’ l’estate e soprattutto la voglia di divertimento. Si inizia questa sera con Herman Medrano & Kalibro & Giorgio Gozzo & The Meters. Il weekend comincerà, domani, con l’Asbronzatissimi Hit Party, proseguirà sabato con la serata dj Matrix & Dj Billy il Sup, presentata da Alice De Bortoli, concludendosi domenica con la festa “Voglio tornare negli anni ’90”. Una pausa nei primi tre giorni della settimana e poi, giovedì 28, si ricomincia con il “Ruggero Cringe Party” di Ruggero de I Timidi. Il compito di accendere il weekend spetterà, venerdì, ai Rumatera. Weekend che vedrà giungere a Mestre alcuni famosissimi dj: sabato sarà il turno di Dj Albertino & Thorn, mentre domenica la manifestazione sarà chiusa da Lady Brian & Igor S.

Diversi i servizi offerti ai visitatori: un’area park bici interna custodita (accessibile al prezzo di 2 euro) e un’area park bici e moto esterna, oltre al servizio di sicurezza h24. Divulgate, inoltre, la mappa dei parcheggi e delle linee di trasporto pubblico nell’area vicino a Mes3land, e anche quella della navetta circolare gratuita che passa con una frequenza di 10 minuti nella fascia oraria 15.30-00.30 dal lunedì al sabato e 10-00.30 la domenica.

All’inaugurazione, ieri pomeriggio, hanno preso parte il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, insieme a molti altri assessori della Città, presidenti di municipalità e consiglieri comunali. “Un grande ringraziamento va a tutti i lavoratori, dagli operatori delle giostre al personale dell’Enel che ci ha fornito l’energia elettrica in tempi rapidissimi, per non parlare delle diverse associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione. Ringrazio inoltre il personale di sicurezza e quello dei servizi di pulizia – ha dichiarato il sindaco all’inaugurazione – Ci tengo a sottolineare inoltre che questa è un’area fortemente sicura per i bambini dato che è tutta recintata e con un solo ingresso. Questa manifestazione è collegata alle celebrazioni di San Michele e si inserisce in un programma più ampio di spettacoli e dimostrazioni a Mestre. Bravi tutti e buon divertimento”.