Mercato quotidiano di via Fapanni: un’ordinanza a disciplinare gli accessi

Il comandante della Polizia locale e il direttore della Direzione Servizi al cittadino e alle imprese del Comune hanno emanato, in data 6 novembre, la disposizione dirigenziale 814/2020 che disciplina gli accessi al mercato al coperto quotidiano “San Michele” di via Fapanni a Mestre, stante l’emergenza Coronavirus.

Il provvedimento, in ottemperanza alle normative anti Covid nazionali e regionali, dispone:

• che in corrispondenza dell’accesso principale, lato piazzetta Coin, verranno individuate 3 corsie di accesso differenziato al mercato. Le stesse verranno definite con la collocazione entro le ore 8.30 di ogni giorno, a cura degli operatori, di un’apposita segnaletica. Quest’ultima dovrà essere rimossa, sempre a cura degli operatori, tra le 12.30 e le 13. Le corsie indirizzeranno i clienti verso le diverse aree del mercato e dovranno essere adeguatamente posizionate in modo da superare l’area d’ingresso evitando assembramenti nei più più stretti. La collocazione delle corsie sarà definita in accordo con la Polizia locale, che potrà disporre eventuali modifiche anche durante l’orario di attività;

• che la capienza dell’area mercatale sia di 220 persone contemporaneamente presenti, non computando i minori di anni 14;

• che in ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro;

• che prima dell’inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e fra loro, nel rispetto dei principi del distanziamento sociale; dovrà inoltre segnalare subito alla Polizia locale eventuali assembramenti.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti