MERAWILIA, il viaggio alla scoperta delle nostre Eccellenze

Con la conferenza stampa tenutasi venerdì 27 ottobre nella Sala Consiliare del Comune di Valdobbiadene, ha preso il via ufficiale “MERAWILIA – Il Festival delle Meraviglie Italiane”, un evento senza precedenti, ideato dall’associazione CRESCITA APS, che si propone di esplorare e celebrare le realtà senza tempo, le tradizioni millenarie e le eccellenze culinarie e culturali che rendono l’Italia un paese unico al mondo.

VALDOBBIADENE – Con l’augurio da parte del Sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, che si è detto onorato di essere parte di questa straordinaria iniziativa, hanno preso il via le attività di promozione degli attori coinvolti in un Festival patrocinato da ben altri 22 Comuni della Marca Trevigiana. Così ricca di storia, cultura e bellezze naturali, l’unicità di questi territori ha l’opportunità di essere condivisa e apprezzata tanto dai turisti locali quanto internazionali.

Patrocinato anche dalla Provincia di Treviso, che nella persona di Martina Bertelle, Vice Presidente della Provincia di Treviso, ha espresso stupore per la vastità dei territori coinvolti già in questa prima fase del Festival – dalle terre della Pedemontana, ai Parchi Fluviali, fino alle Colline del Veneto Centrale, con baricentro nell’area cicloturistica della “Grande Treviso” – questo Festival è l’esempio riuscito di come si possa fare rete tra aziende, enti e istituzioni.

Il Festival ha preso vita, nella sua prima tappa, nel fine settimana del 28 e 29 ottobre, invitando i visitatori ad esplorare, gustare e vivere le chicche italiane più autentiche, attraverso visite guidate, degustazioni, passeggiate a piedi o in bicicletta e laboratori aperti a tutti. Obiettivo del Festival è proprio quello di mettere in luce l’autenticità delle meraviglie italiane, valorizzando le piccole comunità locali, le arti e i mestieri tradizionali, e le storie che raccontano l’identità del paese Italia.

Articolato in tre tappe, gli organizzatori sono già al lavoro per definire le prossime proposte di turismo esperienziale volte ad emozionare i visitatori nei successivi appuntamenti di febbraio e maggio 2024.

Per lanciare il territorio così come le sue persone, oltre a sapori, tradizioni, natura e prodotti locali, un’attenzione particolare è stata rivolta all’innovazione femminile nel settore turistico, quale volano per la crescita economica e sociale delle zone rurali e collinari.

Lunedì 30 ottobre, a Villa dei Cedri di Valdobbiadene, il convegno “Le donne nella transizione digitale per il turismo” organizzato in collaborazione con Progetto Donne Veneto APS e Fondazione Bellisario ha messo in luce l’eccezionale contributo delle donne nel settore turistico italiano.

Il convegno è stato aperto dal Sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese, a cui si sono susseguiti gli interventi di Federico Capraro (Presidente di ASCOM Confcommercio Treviso) e di Giulia Casagrande (presidente di Fondazione Marca Treviso), che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le organizzazioni locali per promuovere il turismo sostenibile e l’imprenditoria femminile in un contesto di crescita digitale.

Al convegno hanno partecipato esperti del settore, imprenditrici di successo e rappresentanti istituzionali, che hanno condiviso le loro esperienze e visioni. Si è parlato di ecosistemi digitali e di turismo esperienziale, di turismo nell’era digitale e di digitalizzazione delle imprese femminili, di social media quali alleati del turismo per creare aggregazione e fidelizzazione, e anche di metaverso e modelli di business.

Guardando al comportamento dei turisti italiani, per esempio, emerge con chiarezza quanto l’online prevalga per l’ispirazione nella scelta del viaggio (il 56% dichiara di aver utilizzato solo canali online) e la prenotazione (59% per alloggi, 63% per trasporti). Solo il 22% di loro si rivolge ad agenzie di viaggio per acquisire informazioni o prenotare la propria vacanza.

Inoltre, l’84% dei Millennial e Generazione Z si dicono influenzati dagli amici su META nel decidere la destinazione di viaggio, mentre su Instagram quasi 1 milione di utenti unici cerca settimanalmente hashtag relativi ai viaggi in tutto il mondo.

Guardando al futuro, entro il 2030 oltre il 60%della popolazione virtuale potrebbe “frequentare” abitualmente i metaversiper esperienze di lavoro, shopping, turismo. Dopotutto si stima che, già entro il 2026, il 25%delle persone trascorrerà almeno un’ora del proprio tempo nel metaverso per questioni lavorative, di formazione o di intrattenimento.

In Italia vi sono circa 1,3 mln di imprese femminili; di queste, il 7% risiede in Veneto e circa 1/3 lavora nell’ambito alloggio, ristorazione e servizi turistici.

Alla luce di questi numeri, il convegno ha rappresentato un’occasione importante per celebrare e sostenere le numerose imprese del settore guidate da donne che, con la loro visione e il loro impegno, stanno plasmando il futuro del turismo in Italia. Imprenditrici che hanno dimostrato di possedere una sorprendente capacità di innovazione, sviluppando offerte sostenibili e originali che promettono di portare l’eccellenza turistica italiana a nuovi livelli.

Per informazioni e aggiornamenti sul Festival delle Meraviglie Italiane e le sue prossime tappe, si invita a visitare il sito ufficiale all’indirizzo www.merawilia.it.