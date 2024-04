Menoncello Mvp del Sei Nazioni

Tommaso Menoncello è stato votato Mvp del Guinness Sei Nazioni 2024. Il trequarti azzurro, in forza alla Benetton Treviso, ha vinto con il 33% delle preferenze.

Tommaso Menoncello ha vinto il premio di miglior giocatore del Guinness Sei Nazioni 2024. Il 2002 in forza al Benetton Rugby con 17 caps e 5 mete segnate con la maglia dell’Italia, ha ricevuto l’importante riconoscimento raccogliendo il 33% delle preferenze.

Il sondaggio del Guinness Sei Nazioni tra i fan ha visto trionfare il trequarti azzurro, su un totale di circa 146.000 voti. Superati in classifica come gradimento il centro irlandese Bundee Aki, l’inglese Ben Earl e lo scozzese Duhan Van der Merwe.

Menoncello diventa il secondo Azzurro a ricevere il premio di MVP del Torneo dopo Andrea Masi nel 2011. Un traguardo che si aggiunge all’essere diventato il giocatore più giovane in assoluto a marcare una meta nella storia del ”Championship” in occasione di Francia-Italia nel 2022 e che rende il trequarti dei Leoni il più giovane MVP del 6 Nazioni.

Il numero 12 dell’Italia è stato inserito di conseguenza nel XV ideale del Guinness Sei Nazioni 2024 insieme al capitano dell’Italia, Michele Lamaro con la maglia numero sette di openside flanker. Un ulteriore premio alla squadra dopo quello di meta più bella a Lorenzo Pani.

Le dichiarazioni

Dopo aver ricevuto il premio, Tommaso Menoncello ha così commentato:

“Questo è un riconoscimento che condivido con tutta la squadra. Ogni singolo membro del team ha dato il meglio di se stesso per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati. Personalmente sono orgoglioso di ricevere questo premio. Dal mio infortunio nel Test Match pre Mondiale in Irlanda mi ero prefissato di provare a tornare più forte di prima. Il sostegno costante che ho ricevuto da staff e giocatori mi ha aiutato tanto per arrivare fino a qui. Nel torneo appena concluso abbiamo raggiunto risultati importanti che per noi non sono un punto di arrivo ma un importante base per lavorare verso il futuro”.

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, Gonzalo Quesada, ha aggiunto:

“Il premio vinto da Tommaso Menoncello è un ulteriore riconoscimento per un giocatore che, dopo la delusione legata alla sua mancata partecipazione al Mondiale a causa dell’infortunio, ha lavorato tanto per tornare al suo massimo livello rappresentando l’Italia. Sono contento e fiero per questo risultato che ha raggiunto. Si tratta di un valore aggiunto per una squadra che ha espresso una grande etica del lavoro dove tutti, staff e giocatori, hanno dato un contributo incredibile per questo Sei Nazioni storico. Tutto questo per noi è uno stimolo ulteriore per proseguire a lavorare e a crescere, andando migliorare il nostro rugby e a rinforzare ancora di più la nostra identità di squadra e la nostra cultura in vista delle prossime sfide che ci attendono nei prossimi mesi”.