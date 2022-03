Memorial Tomasi, in 800 al via domenica a Cavriè  

Il classico appuntamento su strada compie 30 anni: in palio i titoli veneti giovanili. Sabato la 6 Ore Trail di Maser, domenica la Treviso Marathon.

Manca da tre anni, ma l’edizione della ripartenza promette spettacolo: quasi 800 iscritti per il memorial Antonio Tomasi che domenica 27 marzo, a Cavriè di San Biagio di Callalta (Treviso), spegnerà 30 candeline. La manifestazione, organizzata dall’Atletica San Biagio, assegnerà i titoli veneti giovanili (ragazzi e cadetti) di corsa su strada. Sarà inoltre valida come campionato provinciale per le categorie ragazzi, cadetti e allievi e come seconda prova del Grand Prix Giovani, prestigiosa rassegna a livello under 18, giunta alla 25^ edizione, che ha debuttato sabato scorso con il cross di Aviano, nel Pordenonese. Di contorno, anche due gare “open” (uomini e donne) per il settore assoluto. L’ultima edizione del memorial Antonio Tomasi si è svolta nella primavera del 2019. La pandemia ha determinato l’annullamento delle edizioni 2020 e 2021. Ora finalmente il ritorno, che si annuncia davvero in grande stile, con quasi 400 tra esordienti e alunni delle scuole elementari che andranno ad aggiungersi ad altrettanti atleti delle altre categorie. Inizio alle 14.45.

6 ORE TRAIL DI MASER – Sabato 26 marzo appuntamento per gli appassionati della corsa in ambiente naturale a Crespignaga di Maser (Treviso). L’Asd Scarpe Bianche organizza la 6 Ore Trail di Maser, gara di trail running su un percorso ad anello chiuso di circa 6 km, con dislivello positivo di 300 metri, da ripetersi continuativamente nell’arco delle 6 ore di gara. Il tracciato è costituito per l’89% da single track, per il 10% da strada sterrata e per l’1% da asfalto. Due le classifiche: individuale e double (staffetta costituita da 2 componenti). Partenza alle 11.