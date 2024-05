Memoria e forme di demenza: prevenzione e cure

Proteggi la tua mente, coltiva la tua memoria: stili di vita sani contro le demenze

MONASTIER (TV). La memoria è un dono prezioso che richiede cure e attenzioni particolari. Secondo il dottor Gallucci del Centro per la Memoria del “Giovanni XXIII” di Monastier, adottare corretti stili di vita come l’esercizio fisico, una dieta equilibrata di stampo mediterraneo, la socializzazione e la lettura può proteggere le cellule cerebrali e prevenire forme di demenza, anche tra coloro al di sotto dei 65 anni di età.

Tuttavia, anche seguendo uno stile di vita sano, è fondamentale essere vigili ai primi segnali di allarme che potrebbero indicare problemi di memoria. La dimenticanza occasionale è normale, ma un aumento significativo, difficoltà di concentrazione o confusione mentale potrebbero essere indicatori di condizioni più serie come il declino cognitivo lieve o altre forme di demenza. In questi casi, è consigliabile consultare un professionista medico per una valutazione accurata e un eventuale intervento precoce.

Per sensibilizzare la popolazione su queste tematiche, il Comune di Silea, in collaborazione con il Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII”, organizza un incontro aperto alla cittadinanza intitolato: “Per non perdere la memoria: prevenzione, diagnosi e possibilità terapeutiche”. Il relatore dell’evento sarà il dottor Maurizio Gallucci, responsabile del Centro per la Memoria del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier. Il dottor Gallucci è un esperto nel campo della neurologia per le demenze e della geriatria, con una vasta esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle patologie legate alla memoria.

L’iniziativa, che si terrà presso il Circolo ACLI pensionati al passo di via Ca’ Memo, 12 a Cendon, gode del patrocinio del Comune di Silea e della collaborazione del Presidio Ospedaliero Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier. Sarà un’opportunità preziosa per la comunità di acquisire conoscenze e strumenti pratici per preservare la propria memoria e affrontare eventuali sfide legate al declino cognitivo.