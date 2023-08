Meeting di Rimini 2023: la fraternità come principio guida della visione politica

RIMINI – Il Meeting di Rimini in corso in questi giorni nella nota località romagnola ha visto nella serata di ieri, mercoledì 23 agosto, la partecipazione di Comunità di Connessioni con l’incontro dal titolo “La fraternità come categoria politica”. Nella riflessione proposta da Padre Francesco Occhetta (Segretario generale della Fondazione pontificia Fratelli Tutti), intervistato dalla nostra redazione, le grandi sfide che la nostra società si trova davanti: la creazione di una giustizia basata sulla riparazione, lo sviluppo di nuovi modelli di lavoro e la lotta ai cambiamenti climatici. Sfide che tuttavia non possono essere vinte agendo da soli.

Guarda il video su YouTube.

Papa Francesco, nella sua enciclica Fratelli Tutti, invita a fare della fraternità il principio guida delle nostre azioni e relazioni. È possibile costruire nuovi modelli di politica e di società ispirati a questo valore, ma occorre partire dalla formazione. Da oltre 10 anni, Comunità di Connessione propone ai giovani del nostro Paese un percorso formativo che si confronta con le sfide della società e della politica, ponendo al centro la fraternità e la dignità della persona.