Medaglia d’oro al Gran Prix Esordienti B a Filippo Armano, judoka mestrino

Filippo Armano, judoka dell’associazione sportiva Judokwai Mestre, ha conquistato il gradino più alto del podio al Gran Prix esordienti B, competizione di livello nazionale svoltasi ieri, domenica 16 febbraio, a Riccione. Armano ha conquistato la medaglia d’oro per la categoria kg +81.

Accompagnato dal Maestro Benemerito 5° dan Giampaolo Scagnetto, direttore tecnico dell’associazione, Armano, classe 2006, ha scalato la classifica superando con grinta e determinazione gli atleti avversari e arrivando a conquistare l’incontro di finale dopo la vittoria di tre combattimenti consecutivi col massimo del punteggio.

A supportarlo nel percorso di gara erano presenti i compagni di squadra della classe esordienti, i suoi genitori Massimo e Giulia, il fratello Federico, judoka anche lui, e il coach Scagnetto.

Armano ha esordito in maniera inaspettata a livello nazionale, lo scorso dicembre, quando ha conquistato una prestigiosissima medaglia d’argento al Campionato Nazionale di judo Fijlkam. Spesso, nella regione Veneto, non riesce a mettere in risalto le sue potenzialità a causa del basso numero di avversari nella sua categoria di peso, ma quando gareggia fuori dai confini regionali si può stare certi che Filippo non deluda e la sua prestazione sportiva sia ottimale.

L’aver conquistato questa medaglia alla prima delle quattro tappe previste sul territorio nazionale del Gran Prix Esordienti, è un’ulteriore soddisfazione anche per i suoi allenatori, Jacopo Zancanaro – arbitro nazionale di judo – e Matteo Zanioli – cintura nera 3° dan – oltre che per tutta l’associazione che da sempre vanta come caratteristica principale quella di essere descritta dai più come “una grande famiglia” e che per questo vede numerosissime famiglie indirizzare i propri figli ai corsi sportivi organizzati dalla stessa.

L’associazione Judokwai non è nuova a risultati di prestigio; operativa a Mestre dal 1973, ha più volte portato i suoi atleti sui gradini più alti del podio in competizioni nazionali ma anche internazionali. Grazie al ricco vivaio di atleti seguito con professionalità e competenza dall’istruttore Andrea Memo, la squadra agonistica è sempre molto numerosa, preparata e presente sia nei trofei che nelle competizioni federali.

In attesa della conferma ufficiale della conquista, tramite quest’ennesimo ottimo risultato, del primo posto della Ranking list nazionale Fijlkam, il judoka Armano è atteso a Ca’ Farsetti giovedì 20 febbraio per ricevere dalle mani del Sindaco di Venezia un meritato riconoscimento per la medaglia d’argento nazionale conquistata nel dicembre 2019, dando lustro e importanza allo sport mestrino e veneziano. Ad accompagnare il campione la Presidente dell’associazione Judokwai sig.ra Daniela Alzani.

