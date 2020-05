Maturitorial, come prepararsi all’esame di maturità ai tempi del Covid-19

Da un’ idea del Teatro Stabile del Veneto e della compagnia Matricola Zero nasce la web serie per aiutare i maturandi ad affrontare la prova orale dietro la webcam o in aula.

Venerdì 15 maggio (ore 14.00), il debutto della prima puntata nel palinsesto digitale della “Stagione sul sofà”.

Molto è cambiato nella scuola adesso che professore e studente sono separati dallo schermo di un computer, soprattutto per coloro che nelle prossime settimane si troveranno a fare l’esame di maturità restando a casa oppure in un’aula semideserta.

Per affrontare questa prova nella prova, prepararsi nelle materie e allenarsi all’esposizione orale davanti a uno schermo, il Teatro Stabile del Veneto e la compagnia Matricola Zero, hanno ideato per i ragazzi la serie web Maturitorial, disponibile in 6 puntate a partire da venerdì 15 maggio, alle 14.00 nel palinsesto digitale della “Stagione sul sofà”. Un ciclo di pratici e simpatici tutorial fatti dagli attori della compagnia, allo scopo di aiutare i maturandi a vincere anche questa sfida.

I protagonisti della web serie sono Luca e Ginevra, due studenti di quinta superiore alle prese con l’esame di maturità ai tempi della pandemia. Per diverse settimane viene detto loro che l’esame si svolgerà online e che questo comporterà una serie di nuovi ostacoli da superare. Perciò, qual è il modo giusto di respirare e di parlare ai fini di una buona esposizione? Come ci si può muovere davanti alla web cam per trasmettere sicurezza? Come si sceglie lo sfondo più appropriato, e qual è il modo giusto per riprendersi?

Queste sono alcune delle domande a cui Maturitorial, cercherà di rispondere con l’obiettivo di dare dei consigli utili anche per il futuro quando gli esami, si spera, ritorneranno a farsi alla cattedra di un’aula universitaria o scolastica.

Matricola Zero è una compagnia teatrale professionale di Padova formata da dieci attori diplomati presso l’Accademia del Teatro Stabile del Veneto. Si occupa di produzione di spettacoli dal vivo e formazione teatrale.

Commenta la news

commenti