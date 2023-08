Maturità record all’Astori: 8 con 100 + 3 lodi

Si sono conclusi gli esami di Stato all’Astori per i quattro indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Tecnologico Meccatronico e Istituto Tecnico Economico. L’esame conclusivo del quinquennio superiore ha visto quest’anno i ragazzi cimentarsi con prove e valutazioni “regolari”, nella normalità di una formula prevista dalla normativa in vigore. Nonostante le difficoltà vissute durante il percorso di studio, dovute purtroppo alla grave emergenza sanitaria, gli studenti hanno dato prova di serietà e impegno, affrontando con determinazione l’esame di Stato.

“Ci complimentiamo con tutti i nostri studenti, orgogliosi di averli accompagnati e seguiti in questo loro quinquennio di vita. L’evidenza di alcuni risultati particolarmente brillanti è sicuramente motivo di grande soddisfazione anche per il lavoro di tanti docenti, ma è soprattutto il superamento della prova quale traguardo raggiunto anche da studenti in difficoltà che rende merito al grande impegno educativo praticato ogni giorno in questa scuola” precisa la Preside prof.ssa Francesca Antenucci.

“Gli esami, purtroppo per le tante incognite che ogni prova spesso riserva, non restituiscono sempre il giusto merito nonostante il grande impegno dedicato ma, come dico sempre ai miei studenti, ogni esito dovrà sempre e comunque essere vissuto nella consapevolezza di quello che si è appreso, frutto di una preparazione sedimentata negli anni quale arricchimento personale e valoriale, presupposto e motivo di continuo miglioramento. Einstein diceva “C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e nell’energia atomica: la volontà” conclude la Preside.

Il direttore dell’Astori don Dino Marcon riferisce inoltre che molti ragazzi hanno già sostenuto con successo gli esami di ammissione alle diverse università non solo del Veneto, ma anche di Milano, Pisa… per il prosieguo degli studi. Altri, invece, sono già stati contattati dalle aziende del territorio nelle quali hanno svolto l’alternanza-scuola-lavoro, per l’inserimento nel mondo del lavoro.

“I risultati ottenuti sono complessivamente eccellenti, grazie alla professionalità e alla passione educativa che i docenti hanno offerto e all’impegno che i ragazzi hanno profuso. Ad maiora semper!” conclude Don Dino Marcon.