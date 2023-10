Mattia Furlani astro nascente dell’atletica Europea

Il 18enne si aggiudica il premio di “Men’s Rising Star” ai Golden Tracks della European Athletics 2023. Tra i finalisti della categoria Havard Ingvaldsen e Niels Laros.

VILNIUS – A Vilnius, in Lituania, è andata in onda ieri la premiazione che ha visto il giovane talento azzurro riceve il trofeo di stella nascente nella serata dei premi Golden Tracks assegnati da European Athletics, gli Oscar dell’atletica continentale.

Dei tre finalisti italiani nominati nella top 10 europea, insieme a Larissa Iapichino e Gianmarco Tamberi, Mattia Furlani è l’unico ad arrivare nella top 3 per il secondo anno consecutivo.

Un’unica differenza: quest’anno vince il “Men’s Rising Star 2023”, il riconoscimento per il miglior atleta europeo emergente dell’anno.

I traguardi della stagione 2023

L’anno scorso la nomination ai Golden Tracks lo vedeva emergente in due discipline: il salto in lungo e il salto in alto. Quest’anno la scelta di gareggiare solo nel salto in lungo l’ha premiato con più soddisfazioni in ambito atletico.



Mattia Furlani, infatti, ha vinto una medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei under 20 di Gerusalemme con 8,23 mt sfiorando il personale di 8,24 e la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Un argento agli European Games, gli europei a squadre svolti a Cracovia, e il primo posto nel tabellone finale a cui ha contribuito in prima persona.

Argento che gli è valsa la partecipazione ai Mondiali di Budapest tra i grandi, ricordiamo che ha solo 18 anni, a cui non è riuscito a firmare la zampata per accedere alla finale. Un mondiale utile per fare esperienza tra i grandi, come sottolineò Stefano Mei.

Athletics European U20 Championships U20 | 6-10.08.2023 | Jerusalem, Givat Ram Stadium | Foto: Francesca Grana/FIDAL

Misure, quelle di Furlani, capaci di essere grandi.

Quest’anno ha firmato a Savona la miglior misura U20 in qualsiasi condizione metereologica di sempre: 8,44 mt.

Misura che non è stato possibile registrare, purtroppo, per il forte vento (+2.2).

“Sogno questo premio da un anno intero, nel 2023 ho fatto tanta esperienza – le parole di Furlani, che nella scorsa edizione era stato nel terzetto di finalisti – ed è il miglior modo per avvicinarmi alla prossima stagione, quella degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi”. A complimentarsi con l’azzurro il presidente FIDAL Stefano Mei, presente a Vilnius anche in veste di membro del Council EA.

Gli altri due finalisti non erano facili da battere: il quattrocentista norvegese Havard Bentdal Ingvaldsen, campione europeo U23 e sesto ai Mondiali, e il mezzofondista olandese Niels Laros, autore della doppietta 1500-5000 agli Europei U20.

Il premio torna in Italia dopo 16 anni, con un degno erede del primo italiano premiato nella stessa categoria: Andrew Howe.



Gli altri premi

Si confermano per il secondo anno consecutivo re e regina europei dell’atletica Femke Bol e Jakob Ingebritsen, che quest’anno si smarca dal collega Duplantis e vince il premio in solitaria.

Astro nascente femminile invece Angelina Topic, stella del salto in alto.

Premi per migliore Spirito di squadra non poteva che andare a lei: Jolien Boumkwo, l’atleta belga del getto del peso e lancio del martello, diventata virale agli European Games per aver sostituito la collega nei 100mt ostacoli. Disciplina mai corsa e mai affrontata, ma serviva partecipare per fare ranking nel tabellone finale.

Premio per miglior fairplay invece è andato a Dino Bosnjak, diventato virale anche lui per aver aiutato il collega, e avversario, Vid Botolin a finire la gara dei 5000 mt dove nello sprint finale si era completamente bloccato.

L’elenco completo dei premiati:

In copertina, Mattia Furlani con il premio (foto EA)