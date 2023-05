Matteo Zoppas: Agenzia per il Commercio Estero sostiene le imprese per lo sviluppo del business

Matteo Zoppas, Presidente di ICE, ha evidenziato l’impegno dell’Agenzia per il commercio estero nel fornire alle imprese gli strumenti più adeguati per lo sviluppo del business all’estero.

TREVISO. Il Presidente di ICE, Matteo Zoppas, intervenuto questa mattina all’assemblea del Gruppo Vinicolo di Confindustria Veneto Est che si è tenuta a Palazzo Giacomelli (TV). “Il consiglio, dunque, è di prendere contatto con il direttore Ice a Roma, dove operano oltre 34 persone che si occupano del comparto agroalimentare, oltre alle 79 strutture residenti presso i nostri uffici esteri che hanno il compito di analizzare i mercati, identificare gli operatori e agevolare il contatto commerciale e istituzionale con gli imprenditori italiani.

Il trend importante dell’export del vino Veneto che ammonta a 3 miliardi, vede ancora la locomotiva del Prosecco realizzare numeri significativi ed ancora in crescita con un + 21,7 % sul 2021 e un + 51,5 % sul 2019. Un trend confermato anche tra gennaio e febbraio del 2023, periodo in cui le esportazioni di prosecco sono cresciute del 4,4% rispetto al 2022. Cresce anche l’export del vino italiano che nel 2022 vale intorno a 7,8 miliardi, in crescita del 9,4% rispetto al 2021.

E’ stato poi evidenziato il trend importante dell’export del vino Veneto, in particolare del Prosecco, e l’interesse crescente degli operatori esteri per i prodotti biologici e a gamma premium.

Zoppas ha consigliato di far crescere e affermare il proprio brand nel settore dell’Horeca prima di raggiungere la GDO.