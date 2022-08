Matteo Salvini condivide i valori di “Ditelo sui Tetti” in difesa della vita dall’inizio alla fine (video)

Entra oggi nel vivo l’edizione 2022 del Meeting di Rimini, con il primo grande confronto in presenza di alcuni noti esponenti politici italiani.

Sul palco, Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Enrico Letta, Maurizio Lupi, Giorgia Meloni, Ettore Rosato e Antonio Tajani. Grande attesa anche per l’intervento di Mario Draghi previsto domani, mercoledì 24 agosto.

Il leader della Lega Matteo Salvini (video) si è espresso in particolare su tre temi:

• la difesa della vita fino in fondo, citando anche il dibattito promosso dall’Agenda del network di associazioni “Ditelo sui Tetti” sulle cure palliative e il fine-vita, tenutosi ieri sempre a Rimini;

• l’applicazione della prima parte a favore della vita della legge 194, in materia di interruzione volontaria di gravidanza;

• e la propria ferrea contrarietà alla coltivazione, al consumo e alla distribuzione di qualsiasi tipo di droga in Italia.