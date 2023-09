Massimo Stano alla Mezza Maratona di Treviso

Massimo Stano, campione olimpico e mondiale, lancerà il progetto “The Walking Stano” in occasione della mezza maratona di Treviso. Partecipazione aperta a tutti e parte del ricavato a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica.

TREVISO – Domenica 8 ottobre partirà da Treviso il progetto “The Walking Stano – Vieni a marciare con me”, un evento unico nel suo genere ideato dal pluricampione Massimo Stano per promuovere la disciplina della marcia tra i giovani e sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica.

Un evento in contemporanea con la nona edizione della mezza maratona organizzata dall’ex campione azzurro Salvatore Bettiol in collaborazione con lo staff di Bettiol Sport Events. Nella stessa mattinata, mentre migliaia di runners si sfideranno lungo i classici 21,097 km e nella 10 km di contorno aperta a tutti, tanti appassionati avranno la possibilità di marciare (o, più semplicemente, camminare) al fianco dell’atleta che a Tokyo ha regalato all’Italia l’oro olimpico nella 20 km e l’anno successivo si è ripetuto al mondiale di Eugene, salendo sul gradino più alto del podio nella 35 km.

«Mi rammarica che, nonostante i miei successi, la marcia abbia poca visibilità. Per questo voglio promuovere la disciplina con “The Walking Stano”. Spero che, praticando questo sport e dando una dimostrazione pratica di come possa essere entusiasmante, possa nascere in molti la mia stessa passione», ha detto il fuoriclasse pugliese, annunciando il progetto che dopo Treviso farà tappa a Castelnuovo Berardenga (Siena) il 14 ottobre e a Palo del Colle (Bari), paese dove il marciatore è cresciuto, il 29 ottobre.

“The Walking Stano – Vieni a marciare con me” arriverà a Treviso grazie alla collaborazione di Diadora, storico sponsor tecnico della mezza maratona. La distanza da percorrere con il campione azzurro sarà di circa 4 km. Ogni iscritto riceverà una t-shirt Diadora personalizzata con il logo dell’iniziativa. Parte del costo di iscrizione di 10 euro per ogni partecipante andrà a sostenere la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

Già definito il programma del weekend trevigiano di Stano: l’atleta arriverà in città nel pomeriggio di sabato 7 ottobre. Sarà l’ospite d’onore dell’area espositiva che, sulle Mura, accoglierà gli iscritti alla Mezza di Treviso insieme ai loro accompagnatori. Alloggerà all’Hotel Maggior Consiglio e all’indomani, subito dopo la partenza di mezza maratona e 10 km, accoglierà in viale Bartolomeo d’Alviano tutti gli appassionati che vorranno marciare o camminare al suo fianco.

Un’esperienza unica per conoscere uno dei grandi campioni dello sport azzurro e contribuire alla lotta per la ricerca sulla fibrosi cistica. Per iscriversi alla tappa trevigiana di “Walking Stano – Vieni a marciare con me”: clicca QUI.

About La Mezza di Treviso

Ideata dall’ex campione azzurro Salvatore Bettiol (due presenze olimpiche; secondo alla maratona di New York nel 1988 e di Londra nel 1990), la Mezza di Treviso ha debuttato il 12 ottobre 2014 con il nome di Treviso Half Marathon, diventando subito la più partecipata corsa su strada della Marca e una delle più partecipate del Veneto. Il percorso, sulla classica distanza dei 21,097 km, si sviluppa tra i Comuni di Treviso, Carbonera e Silea, offrendo ai partecipanti gli splendidi scorci della città d’arte e l’emozione di correre l’ultima parte di gara nel suggestivo scenario del Parco del Sile, il fiume di risorgiva più lungo d’Europa. I record della Mezza di Treviso appartengono al keniano Dickson Simba Nyakundi che nel 2022 ha corso in 1h00’39” e alla keniana Hellen Jepkurgat, prima nel 2014 in 1h13’40”. La prossima edizione – la nona – è in programma l’8 ottobre 2023.

Photo Credits: Colombo/Fidal