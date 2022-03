Marzo Donna: al Lido di Venezia tre film per parlare di donne

La Commissione delle Elette della Municipalità di Lido Pellestrina, in collaborazione con Circuito Cinema Venezia, ha programmato un ciclo di proiezioni al Lido per il Marzo Donna. Tre film in programma il 4 -11-18 marzo alla Multisala Astra per raccontare storie di donne forti, fragili, indipendenti, sorprendenti.

Locandine film “Madres paralelas” e “Quo vadis, Aida?”



4 marzo

“Madres paralelas” di Pedro Almodóvar, 2021

Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Tra loro nascerà un legame molto forte. Coppa Volpi a Penélope Cruz a Venezia 78 e candidatura agli Oscar 2022. La proiezione sarà preceduta da un saluto delle Consigliere elette, della presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano e della responsabile Protezione Sociale e Centroantiviolenza Paola Nicoletta Scarpa.



11 marzo

“Quo vadis, Aida?” di Jasmila Žbanić, 2020Bosnia, 11 luglio 1995

Aida lavora come interprete alle Nazioni Unite nella città di Srebrenica. Quando l’esercito serbo prende il controllo della città, la sua famiglia è tra le migliaia di cittadini che cercano rifugio. In concorso a Venezia 77 e candidato agli Oscar 2021.



18 marzo

“Una donna promettente” di Emerald Fennell, 2020

Tutti considerano Cassie una ragazza promettente, ma un misterioso evento cambia drasticamente il suo destino. Niente nella vita di Cassie è quello che sembra. Premiato agli Oscar 2021 per la migliore sceneggiatura originale.

Locandina film “Una donna promettente”

Info utili

Proiezioni nella sala 2 dell’Astra, alle ore 17.

Biglietti: intero 5 euro, ridotto studenti 4 euro.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto in corso. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni. Tutti gli spettatori sono invitati a recarsi al cinema con congruo anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per facilitare l’ingresso ed evitare assembramenti. L’utilizzo della mascherina FFP2 è necessario per tutta la permanenza all’interno della struttura