Marzo Donna: a Mestre il corso di comunicazione politica “P come donna”

Tre incontri all’auditorium della Città Metropolitana, in via Forte Marghera a Mestre, per fornire strumenti utili ad una efficace comunicazione elettorale e favorire la partecipazione delle donne all’elettorato attivo.

MESTRE – Parte oggi, martedì 7 marzo alle 17, il corso “P come donna – strumenti per un ruolo sostanziale della donna nella politica” promosso dalla consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia, Silvia Cavallarin e Anna Brondino, presidente del Centro italiano femminile (Cif) provinciale.

La tre giorni di dibattito è inserita nel calendario di iniziative del Marzo Donna 2023. La novità della seconda edizione, che avrà un focus specifico sulla comunicazione social e digitale, è il coinvolgimento di studenti e studentesse delle scuole superiori.

Avviato nel 2022 per favorire la comprensione del fenomeno delle campagne elettorali locali e la conoscenza dei mezzi di comunicazione e delle loro tecniche di utilizzo nella costruzione del consenso, come spiegato dagli organizzatori, il corso punta a professionalizzare chi intenda candidarsi in politica e ad una maggiore partecipazione femminile, per dare nuove opportunità di presenza politica delle donne e ridurre il divario di genere in questo campo.

Il secondo e il terzo incontro sono in programma il 14 e il 21 marzo. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale all’appuntamento di domani sarà presente la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, che nel corso della presentazione del Marzo Donna 2023 ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa.