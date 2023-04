Martellago, senza gas per 8 mesi. Risponde 2i Rete Gas

“Pensionata di Martellago senza gas da 8 mesi per un guasto, ma le bollette arrivano lo stesso”: le precisazioni di 2i Rete Gas, società che gestisce la rete di distribuzione del gas naturale nella città di Martellago, dove risiede la signora R.C.

MILANO – “Ci preme sottolineare che alle società di distribuzione come la nostra compete la sola responsabilità delle attività tecniche di gestione delle reti gas fino al contatore compreso, mentre quelle attinenti alle attività riconducibili al rapporto di fornitura del gas dei clienti finali – quali ad esempio richieste di attivazione della fornitura, volture, subentri, disdette, emissione delle bollette – competono alle società di vendita operanti in regime di libero mercato, a cui i clienti finali si devono rivolgere.

Nell’ambito delle nostre responsabilità, siamo stati chiamati l’11 agosto dal figlio della signora R.C. ad intervenire per un’emergenza dettata da una fuga di gas. – prosegue 2i Rete Gas – A seguito dell’intervento e riscontrato che la perdita era sull’impianto interno all’abitazione, gestito e nella responsabilità della signora R.C., i tecnici hanno sospeso la fornitura rimuovendo il contatore, per consentire alla signora R.C. di mettere in sicurezza l’impianto.

In questi casi, 2i Rete Gas attende che, a guasto riparato, il cliente chiami il nostro call center per pianificare l’intervento di riapertura della fornitura gas.

Tale richiesta a noi non è mai pervenuta, mentre a fine dicembre 2022 la cliente ha richiesto un primo preventivo per la realizzazione di un nuovo allacciamento che, ad oggi, non risulta accettato dalla stessa cliente, e successivamente, nei primi giorni di gennaio 2023 attraverso la propria società di vendita, un altro preventivo per lo spostamento dell’allacciamento

esistente, richiesta che non è stato possibile accogliere in quanto ricadente sull’impianto sospeso per il pronto intervento del precedente agosto.

Inoltre, in data 15 febbraio, ci è pervenuta da parte della società di vendita della cliente richiesta di cessazione amministrativa che ha di fatto interrotto definitivamente il contratto di fornitura gas per quanto riguarda l’allacciamento esistente e sospeso a seguito del pronto intervento.

Va inoltre precisato che la responsabilità dell’emissione e quantificazione dei costi dei consumi – spiega ancora la società di distribuzione – riportati nelle bollette compete alle società di vendita titolari della fornitura e che 2i Rete Gas, quando ha rimosso il contatore nell’agosto del 2022, ha provveduto a segnalare alla società di vendita che la fornitura era interrotta nonché la lettura degli ultimi consumi.

Ci preme quindi precisare che 2i Rete Gas ha operato secondo le richieste della cliente e nell’ambito delle proprie responsabilità, e che la frase riportata nell’articolo “non è neppure ammissibile che non si riesca ancora a individuare chi debba svolgere l’intervento fra fornitore e distributore” è priva di fondamento.

Qualora la signora R.C. ci facesse pervenire una nuova richiesta di modifica impianto, saremmo solleciti a realizzare le opere necessarie. Ricordiamo che la cliente dovrà, a modifica dell’impianto avvenuta, sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura e richiederne l’attivazione”.