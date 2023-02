Martedì 14 febbraio a Treviso la campagna screening ANLAIDS

Martedì 14 febbraio “Fai un gesto d’amore, fai il test per l’HIV”. Nel giorno in cui si celebra la Festa degli innamorati, l’Associazione ANLAIDS di Treviso invita tutti i cittadini a partecipare al pomeriggio della prevenzione. Dalle 16 alle 18 verrà offerto gratuitamente il Test rapido per l’HIV negli spazi del padiglione F1 di Malattie Infettive dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso al primo Piano (ingresso da via Scarpa, n.9).

TREVISO – Potranno partecipare allo screening anonimo e gratuito tutti i cittadini maggiorenni, nonché i minorenni accompagnati dai genitori. Non serve la prenotazione. «Proporremo un test con pungi-dito assolutamente non invasivo, che consiste appunto nel prelievo di una gocciolina di sangue dal polpastrello del dito. In una quindicina di minuti si avrà l’esito. Tutti sono invitati a partecipare senza paura, lo screening è un investimento di prevenzione per la propria salute e un atto d’amore verso le persone a cui vogliamo bene» sottolinea l’infettivologa Maria Cristina Rossi.

È importante che tutte le persone colgano l’importanza di questa opportunità. L’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità rileva che nel 2021 l’incidenza in Veneto è stata di 1,9 nuove diagnosi ogni 100.000 residenti per un totale di 93 segnalazioni. Nel 2022, 30 nuove persone della Provincia di Treviso hanno scoperto di avere l’infezione da HIV. Quello che si nota anche in provincia di Treviso, in linea con i dati nazionali, è un abbassamento dell’età in cui si contrae il virus: la fascia 30-39 anni è la più esposta, mentre in 1 caso su 100 il soggetto ha tra i 15 e i 19 anni. Al contempo, ciò che più preoccupa è la diagnosi tardiva più di 1/3 delle persone con nuova diagnosi HIV scopre di essere HIV positivo a causa della presenza di sintomi o patologie correlate all’HIV, quindi ad uno stadio già avanzato dell’infezione con un quadro di immunodeficienza già piuttosto serio (il 60% delle nuove diagnosi a Treviso aveva un livello di linfociti CD4 inferiore a 350 e il 45% addirittura minore di 200 cellule, a fronte di un livello ottimale che va da 500 a 1.200 cellule/mmc). Questi casi molto gravi riguardano in prevalenza gli eterosessuali: per il 76% maschi e per il 62% femmine. Osservando le ragioni che li hanno spinti a fare il test per l’HIV: sintomi gravi (40%), comportamenti a rischio (9,4%), iniziative di screening (6%).

«Proprio su quest’ultima voce vogliamo fare leva, invitando tutti i cittadini e cittadine ad aderire senza timore allo screening. Un check-up che in pochi minuti restituisce un’informazione preziosa sulla propria salute ed anche un atto di responsabilità verso se stessi e gli altri, poiché scoprire l’HIV precocemente evita di trasmetterla ad altre persone e consente di iniziare subito una valida terapia farmacologica evitando che l’infezione degeneri nella malattia dell’AIDS. Oggi chi è sieropositivo può condurre un’esistenza normale, può lavorare, innamorarsi, avere dei figli, rimanendo in salute e mantenendo una buona qualità della vita» evidenzia Rossi.

ANLAIDS Treviso è un’associazione impegnata nell’attività di sensibilizzazione e prevenzione sul tema dell’HIV e della sieropositività. L’obiettivo è di combattere lo stigma e ogni forma di discriminazione attraverso la divulgazione scientifica e una serie di attività sul territorio, rivolte all’educazione e alla prevenzione dei cittadini, nonché al sostegno psicologico dei pazienti. L’associazione – nata dall’eredità umana e scientifica del dottor Rodolfo Fuser, pneumologo e infettivologo trevigiano- rende il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, una vera eccellenza, all’avanguardia nell’ambito delle infezioni sessualmente trasmesse, prima tra tutte quella dell’HIV.

Per contattare ANLAIDS – Treviso: 3299172656 (dalle 8 alle 14) oppure [email protected].