Marracash, il king del rap italiano in concerto sabato a Jesolo

Il Palazzo del Turismo ospiterà la data zero del “Persone Tour”, nuovo tour nei palazzetti dell’artista fresco di Targa Tenco.

Due dischi di platino si sono aggiunti alla lunghissima lista di certificazioni di Marracash: il suo ultimo album “NOI, LORO, GLI ALTRI”, vincitore della Targa Tenco 2022 per la categoria miglior disco in assoluto, è stato certificato la scorsa settimana quattro volte platino, mentre i singoli “Laurea ad honorem” feat.

Calcutta e “Dubbi” conquistano il disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Con queste premesse Marracash, il king del rap italiano, sta per ripartire con la sua tournée per un nuovo attesissimo viaggio live nei principali palazzetti d’Italia, primo fra tutti, sabato 10 settembre, il Palazzo del Turismo di Jesolo, per un evento che il pubblico attende da più di due anni.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono andati esauriti in prevendita, le porte del palazzetto apriranno alle 18.00 mentre l’inizio del live è previsto per le 21.00. Tutte le informazioni su www.azalea.it .

Si sono concluse intanto le date estive del “Persone Tour”, organizzato da Friends & Partners, una tournée con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, che ha già visto l’artista protagonista sui palchi dei migliori festival estivi della penisola.

Partirà ora da Jesolo (VE) il tour che porterà Marracash nei palasport più importanti della nazione e nella magica Arena di Verona. Ben 15 dei 17 concerti nei palazzetti hanno già registrato il tutto esaurito, con più di 150.000 biglietti venduti. Ha pochi pari la lista di riconoscimenti ottenuti da Marracash con gli ultimi due album, senza smettere di collezionare certificazioni e piantonare le posizioni più alte di tutte le classifiche. “NOI, LORO, GLI ALTRI” è nella Top 5 degli album più venduti del primo semestre 2022, ha stazionato 28 settimane su 38 in Top 10 Album e 17 settimane su 26 in Top 10 Vinili (dati diffusi da FIMI).

Fra i prossimi attesi concerti al Palazzo del Turismo di Jesolo troviamo quelli di 50 Cent (23 ottobre), Biagio Antonacci (5 novembre), Alessandra Amoroso (26 novembre), Dropkick Murphis (5 febbraio 2023), Ermal Meta (25 febbraio 2023), Queen Extravaganza (21 marzo 2023) e Eros Ramazzotti (28 aprile 2023). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .