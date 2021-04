Marocco. Pino marittimo collassa in viale Europa. Nessun danno a persone o cose

Pubblichiamo breve comunicato inviatoci dal Presidente dell’Associazione di Quartiere Marocco.

“Ieri mattina in Quartiere Marocco è collassato uno dei pini marittimi di Viale Nuova Europa, fortunatamente senza danni a cose o persone.

L’Associazione di Quartiere ha quindi ribadito all’Amministrazione Comunale la richiesta di avviare quanto prima i lavori di rifacimento del Viale, attualmente previsti per il 2023. In prossimità del Viale, infatti, insistono due strutture scolastiche e diversi spazi verdi, frequentati ogni giorno da decine di bambini e adulti ed è fondamentale continuare a consentire la loro fruizione in piena sicurezza. Per questo motivo, nell’attesa che l’Amministrazione valuti la fattibilità di anticipare i lavori, è stato chiesto di disporre una verifica sulla stabilità delle piante ancora in sede”.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti