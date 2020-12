Marocco e Mazzocco/Torni ricercano un medico di base

Uno dei problemi che affligge i quartieri di Mogliano Veneto, in particolare quelli di Marocco e Mazzocco/Torni, è la perdita dei medici di base che, giunti alla pensione, vengono sostituiti da nuovi professionisti che privilegiano l’apertura degli ambulatori in Centro.

In questi anni, le Associazioni di Quartiere di Marocco e Mazzocco/Torni si sono attivate, con il supporto dell’Amministrazione, per ricercare una soluzione che oggi potrebbe essere individuata nel Decreto legge n. 135/2018, che prevede la possibilità per i laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale e in possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale, di partecipare all’assegnazione di incarichi convenzionali per lo svolgimento del ruolo di medico di base.

All’interno di questo quadro normativo, i Presidenti dei quartieri Marocco e Mazzocco/Torni, con il supporto del Comune di Mogliano Veneto ricercano figure professionali cui affidare gli ambulatori di medicina generale nei rispettivi quartieri.

Eventuali candidature potranno essere inviate agli indirizzi [email protected] o [email protected] e saranno sottoposte, per la valutazione dei requisiti previsti, alla competente AULSS 2 Marca Trevigiana.

