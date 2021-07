Mario Pozza confermato presidente di Unioncamere Veneto. Caner. “Squadra che vince non si cambia”

MARIO POZZA CONFERMATO ALLA GUIDA DI UNIONCAMERE VENETO. ASSESSORE CANER, “SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA. PUBBLICO E PRIVATO FANNO SQUADRA PER IL RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO”

(AVN) Venezia, 1 luglio 2021

“Squadra che vince non si cambia. Mi congratulo con Mario Pozza la cui riconferma alla guida di Unioncamere Veneto rappresenta un risultato che premia la passione e la dedizione, qualità che hanno caratterizzato il suo forte impegno nel corso di questi anni. La collaborazione tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio, alle quali spetta un importante lavoro di coordinamento del settore privato anche sul fronte dello sviluppo turistico, è stata ottima. Ora, non resta che proseguire nel solco della strada già tracciata, per offrire nuove e importanti occasioni di crescita alle imprese, al settore del turismo, prima industria del Veneto e ai progetti di internazionalizzazione per i quali siamo già al lavoro”.

Lo dice l’assessore regionale al turismo del Veneto, Federico Caner, rivolgendo un augurio di buon lavoro al Presidente Pozza.

“Il sistema camerale è sempre stato al fianco del mondo del turismo, infatti, recentemente è stato rinnovato l’accordo di collaborazione nell’ambito del Piano Strategico per la gestione dell’Osservatorio del turismo Federato e la promozione del marchio ombrello “Veneto, The Land of Venice”. Proprio questa mattina si è tenuta la riunione del Board dell’Osservatorio che vede la partecipazione di Unioncamere, Regione del Veneto e i rappresentanti delle categorie e delle destinazioni per programmare le prossime attività. Ancora una volta – conclude l’Assessore – il Veneto dimostra l’importanza di fare squadra, perché da soli si va veloci, ma insieme si va più lontano”.

