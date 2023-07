Marghera Estate, va in scena la cover band Italian Dire Straits

Marghera Estate, kermesse musicale organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalvivoEventi, prosegue il suo viaggio nella seconda settimana di programmazione in Piazza Mercato e rivela ancora una volta un cuore che batte per i grandi interpreti della musica internazionale, cuore come sempre rappresentato dalle tribute band e dai loro omaggi ai grandi artisti.

MARGHERA – Domani sera, martedì 11 luglio, la seconda settimana di musica entra nel vivo con la cover band Italian Dire Straits: definita la miglior tribute band del gruppo che fu di Mark Knopfler, dal 2008 gira l’Europa riproponendo con grande talento e rigore filologico i brani della band che ha lasciato ai posteri capolavori come Telegraph Road, Sultans of swing, Money for nothing.

Mercoledì 12 luglio, il cantante e chitarrista Sasha Torrisi, nei Timoria dal 1998 al 2003, omaggia Lucio Battisti rivisitando in chiave rock, personale e contemporanea i suoi capolavori, grazie anche alla lunga collaborazione con Mogol dal quale ha imparato a respirare la forza di testi e melodie ancora attuali.

Il 13 luglio due icone generazionali della musica anni ’80 a confronto: Spandau Ballet e Duran Duran, nello spettacolo Spandau vs Duran. I Communication, tributo italiano agli Spandau Ballet, si uniscono ai Duran Duranies, la tribute band più fedele ai mitici Duran Duran, dando vita ad uno show che nulla ha da invidiare agli originali. Basta chiudere gli occhi e sembrerà di ascoltare davvero le voci di Tony Hadley e Simon Le Bon.

Tutti i concerti iniziano alle 21.00 e sono ad accesso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni: www.culturavenezia.it