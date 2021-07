Marghera Estate: dal 20 al 23 luglio gli ultimi quattro concerti

Il 20 luglio sul palco di Piazza Mercato arrivano i Licaones, quartetto ricco di verve ed ironia, che da più di vent’anni ama giostrarsi tra divertissement e ritmi ballabili, mescolando swing, musica latina e funk, trascinando il pubblico in uno spettacolo unico e coinvolgente. Il 21 luglio è la volta di Roberto Fonseca, polistrumentista, cantante, compositore, che presenta il nono album solista “Yesun”. Direttamente dal leggendario ensemble Buena Vista Social Club, porterà a Marghera una miscela esplosiva jazz, musica classica, rap, funk ed elettronica. Il 22 luglio spazio ad un altro omaggio artistico: il filosofo autore di prosa cantata Giulio Casale propone lo storico spettacolo “Polli d’allevamento” a firma Gaber-Luporini, proseguendo la tradizione del teatro-canzone, indagando e sperimentando tra monologo e musica. La manifestazione musicale si chiude venerdì 23 luglio con “Bombino Solo Show”, accompagnato da Adriano Viterbini: ci sono corde che catturano per sound ed empatia e che hanno al tempo stesso la forza di legare emotivamente continenti differenti. Il prodigio partito dal Niger per conquistare il Mondo, fino a essere incoronato dalla critica come il “Jimi Hendrix” del deserto, e il portentoso bluesman romano, fondatore del celebre duo Bud Spencer Blues Explosion, danno vita a uno spettacolo mozzafiato, in cui il repertorio del primo è potenziato dal contributo del secondo, attraverso una selezione di brani originali, arrangiati in forma inedita. Dal 1° agosto dalla musica si passa al cinema con la rassegna Cinema Sotto le Stelle, organizzata in collaborazione con MakingMovie. La rassegna prevede la proiezione delle pellicole di maggior successo e qualità artistica uscite in sala nell’inverno dell’anno precedente. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21 e sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili prenotabili sul sito www.culturavenezia.it a partire da cinque giorni prima dell’evento e fino a tre ore prima dell’inizio dello spettacolo. Ogni utente può prenotare due biglietti. Un numero limitato di biglietti verrà inoltre distribuito nel gazebo allestito in piazza nei giorni degli spettacoli. L’ingresso nell’arena avverrà nel rispetto delle normative vigenti per l’emergenza covid: misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani e mascherina indossata anche sul posto. É obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica.