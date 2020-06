Marghera. Estate alla Biblioteca: da sabato 11 luglio laboratori per bambini e ragazzi

Biblioteca di Marghera. Da sabato 11 luglio per bambini e ragazzi prendono il via dei laboratori sul tema della giocolerie con la fisica e la chimica. Per iscriversi c’è tempo fino al 6 luglio

Nell’ambito del progetto MIBACT Cultura Futuro Urbano, Biblioteca di Marghera “Casa di quartiere”, lo spazio dei libri diventa officina con laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi che restano in città. Per loro sono stati pensati e organizzati dieci laboratori dal titolo “Giocolerie con la fisica e la chimica: fare magie con gli oggetti di casa”.

Le attività sono affidate a divulgatori e animatori di fama nazionale delle Associazioni Accatagliato e Tecnoscienza. In gioco la scienza nella società per preparare i più piccoli al futuro.

Si parte sabato 11 luglio, alle 9.30 e alle 11 con il laboratorio “The Pendulum waw – la fisica dell’amore”: laboratorio spettacolare sulle leggi del pendolo. Come fa un giocoliere a tenere in aria 5 palline? Può una scopa stare in equilibrio sulla fronte? Le palline si inseguono, sfuggono, si incrociano, si accoppiano, in un rituale governato dalle leggi della fisica, armonioso come una danza. Da scoprire assieme a Dottor Geo, lo scienziato giocoliere Laboratorio rivolto a ragazze e ragazzi 8 – 12 anni. Il dottor Geo replicherà le giocolerie con altri due appuntamenti sabato 25 luglio alle 9.30 e alle 11.00.

Martedì 14 luglio, alle 9.30 – 11 e alle 16, in programma c’è “Il giro del mondo in ottanta esperimenti”: più di cento anni fa – è noto – Phileas Fogg e il poliziotto Fix fecero il giro del mondo in 80 giorni. Naturalmente, non videro un bel nulla, affannati com’erano a correre e trottare attorno al globo. Ora, più di 100 anni dopo, i loro trisnipoti hanno deciso di compiere lo stesso viaggio, ma con più calma e tanta voglia di esplorare. Non c’è mica bisogno di aver fretta, no? Con la lentezza si ascoltano meglio le voci del mondo, le sue storie, i suoni, si sentono gli odori più nascosti, si comprendono le idee ingegnose scaturite dagli esseri umani e si scoprono i terribili grattacapi in cui ogni tanto si vanno a ficcare. Dal libro: “Il giro del mondo in 80 esperimenti”. Laboratorio rivolto a ragazze e ragazzi 9-13 anni.

Mercoledì 15 luglio, alle 9.30 – 11 e alle 16, prende il via “Esperimenti con frutta e verdura”: frutti profumati, colorati e di tutte le forme verranno presi, tagliati e persino bruciati per scoprire la scienza che nascondono. Si scoprirà così come fare bollire l’acqua con le arachidi, perché le idee di un chimico scettico riescono a farci sparare una patata a metri di distanza e dove si nasconda in una mela la bellezza del nostro corpo. Dal libro: “Esperimenti con frutta, verdura e altre delizie”. Laboratorio rivolto a bambine e bambini 7-10 anni.

Tutti i laboratori sono gratuiti, ad iscrizione, fino ad esaurimento dei 12 posti per turno, scrivendo a: [email protected] o telefonando allo 041 921600, da lunedì a sabato dalle 9.00-19.00, entro lunedì 6 luglio 2020.

Nell’oggetto dell’e-mail si dovrà specificare il titolo del laboratorio richiesto e l’orario di preferenza. L’attività dura circa 30 minuti. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto ed essere muniti di mascherina, è previsto uno spazio accoglienza dove attendere e condividere l’esperienza con bambini e ragazzi.

info, www.culturavenezia.it/biblioteche

