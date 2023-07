Marghera, dal 1° agosto al 4 settembre torna il cinema sotto le stelle

MARGHERA – Prenderanno il via il 1° agosto, in Piazza Mercato, le proiezioni di “Cinema Sotto le Stelle”, la storica rassegna cinematografica che animerà le 30 serate estive in programma fino a lunedì 4 settembre. Realizzata dal Settore cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Making Movie, la rassegna presenta film della passata stagione, in un contesto quest’anno suggestivo.

A rendere ancora più magiche le serate di cinema all’aperto tra commedie, suspense e film d’azione, tra pellicole italiane e internazionali, ci sarà la “Luna piena dello Storione” che inaugura la prima proiezione, quella del 1° agosto, e poi di nuovo la “Super luna blu”, nella notte del 31 agosto.



Film per adulti e per bambini

La rassegna si apre con il film “Everything everywhere all at once” vincitore di 7 premi Oscar. Quattro le serate dedicate ai più piccoli (martedì 8, 15, 22 e 29 agosto) nelle quali si potranno vedere i migliori film di animazione di questa annata: “Minions 2”, “Strange world”, “Lightyear” e “Il Gatto con gli stivali 2”. Tanti film italiani in cartellone come “Le otto montagne”, “Grazie ragazzi”, “Il Colibrì”, “I migliori giorni”. Il 16 agosto ricorre il 46. anniversario dalla scomparsa di Elvis Presley e in quella data sarà proiettato il film “Elvis”. Torna in cartellone Spielberg con il suo “The Fabelmans” e non mancheranno i divi Brad Pitt in “Bullet train”, George Clooney e Julia Roberts in “Ticket to paradise”, Tom Cruise in “Top Gun: Maverick”. In cartellone anche “Don’t warry darling” presentato alla scorsa Mostra internazionale d’Arte cinematografica. Infine “Non così vicino” con Tom Hanks e l’esordio alla regia di Giuseppe Battiston con “Vivo altrove”. In questa occasione, prima della proiezione, gli spettatori potranno vedere anche il cortometraggio “Come noi costruiamo una nave” realizzato dagli scolari della Scuola Grimani.



Biglietti a 3 euro

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21 e la biglietteria aprirà ogni sera alle ore 19. Il costo del biglietto intero è di 3 euro. Per informazioni si può contattare MakingMovie al 347 4591960 e inviando a questo numero WhatsApp la frase “ADERISCO”, si verrà inseriti nella lista broadcasting di Cinema Sotto le Stelle, dove verrà ricordata la programmazione quotidiana e si sarà avvisati in caso di annulli causa maltempo o di eventuali recuperi.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.culturavenezia.it, sui canali social del Settore Cultura e sui profili social dedicati: Facebook: Cinema sotto le stelle Marghera; Instagram: Cinema_sotto_le_stelle.