La Centrale operativa della Polizia locale rende noto che domani, mercoledì 25 agosto, a partire dalle ore 7, verrà attivata la torcia CB1 della società Altuglas (ex Arkema) per l’avviamento degli impianti AM7/8/9 dopo fermata per manutenzione programmata.

Il gas inviato a combustione sarà una miscela di metano e ammoniaca, la cui portata, viene sottolineato, è ampiamente dentro la capacità di combustione della torcia. Si prevede che la torcia rimarrà attiva per circa 10 ore.