Marghera, Confindustria Veneto Est e Invitalia incontrano gli imprenditori

Importante incontro tra Confindustria Veneto Est e Invitalia per discutere di incentivi e agevolazioni per lo sviluppo delle imprese

Marghera (VE) – Giovedì 25 luglio, alle ore 10.30, presso la sede di Confindustria Veneto Est in Via delle Industrie 19 a Marghera (VE), si svolgerà un incontro tra Confindustria Veneto Est e Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo che gestisce gli incentivi nazionali per le imprese. L’evento sottolinea il ruolo fondamentale di Invitalia nel promuovere la crescita economica, migliorare la competitività delle aziende e supportare settori strategici dell’economia italiana, con un impatto rilevante in una regione produttiva come il Veneto.



Programma dell’incontro

Carlo Scabin

Durante l’incontro verranno illustrati i risultati raggiunti da Invitalia in Veneto e saranno altresì presentati i vari strumenti di sostegno e agevolazioni per i piani di sviluppo delle piccole e medie imprese, delle grandi aziende, delle start-up innovative e delle nuove imprese guidate da giovani e donne. Si discuteranno anche le opportunità per la trasformazione tecnologica, digitale e sostenibile dei processi produttivi, i contratti di sviluppo e il rilancio delle aree di crisi, come la riconversione industriale di Venezia.

L’incontro sarà aperto da Carlo Scabin, Presidente del Gruppo Agro, Ittico, Molitorio, Zootecnico di Confindustria Veneto Est. Successivamente, Susanna Zuccarini e Stefano Immune, specialisti di Business Development di Invitalia, illustreranno i vari strumenti di finanza agevolata. La sessione si concluderà con un dibattito aperto tra imprenditori e manager di diversi settori, moderato da Massimo Barbin, Responsabile dell’Area Finanza Agevolata di Confindustria Veneto Est.



Interventi e sessioni Q&A

Nel pomeriggio, gli esperti di Invitalia saranno disponibili per incontri individuali con gli imprenditori interessati ad approfondire i temi trattati e ottenere consigli specifici sulle loro esigenze.

Filippo Pancolini, Vicepresidente di Confindustria Veneto Est per il Credito, la Finanza e il Fisco, dichiara: «In un contesto economico incerto, è essenziale sostenere gli investimenti delle imprese per favorire un avanzamento tecnologico e digitale, ottenendo così un vantaggio competitivo per il futuro. È necessaria una pianificazione degli incentivi con una visione di almeno cinque anni, oltre il PNRR, e interventi più incisivi della BCE sui tassi per stimolare gli investimenti e la fiducia delle imprese».

«Confrontarsi direttamente con Invitalia, che gestisce tutti gli incentivi governativi per le imprese, rappresenta un’opportunità fondamentale. Questo incontro permetterà alle aziende, in particolare alle piccole imprese, di esplorare gli strumenti di finanza agevolata, sviluppare strategie e investimenti per rispondere alle nuove sfide e trasformarle in opportunità significative» aggiunge Carlo Scabin.



Strumenti di sostegno alle imprese

L’incontro di Marghera rappresenta un’importante opportunità per le imprese venete di ottenere informazioni sugli incentivi disponibili e di confrontarsi direttamente con gli esperti di Invitalia. Saranno inoltre presentati vari strumenti di sostegno, come: