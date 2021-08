Marghera “Cinema sotto le stelle”: lunedì “Tolo Tolo” di Checco Zalone

Continua a Marghera l’appuntamento con il “Cinema sotto le stelle”. Lunedì 16 agosto sarà proiettata la commedia di Checco Zalone “Tolo Tolo”, inizialmente in cartellone il primo agosto e rinviata per maltempo.

La 41ma edizione della rassegna animerà l’estate veneziana fino a domenica 5 settembre con 29 film in cartellone tra commedie, suspense e film d’azione. Il programma è rivolto alle migliori produzioni nazionali e internazionali, con un occhio di riguardo per i vincitori dei premi più prestigiosi e per i palmarès dei principali festival, primo fra tutti la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’iniziativa è realizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con MakingMovie.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021 , n. 105. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.

I biglietti si possono acquistare online sul sito: www.vivaticket.it. Il costo del biglietto intero è di 3 euro, è possibile acquistare anche un carnet da 10 ingressi (max 2 persone per serata), in questo caso il costo è di 25 euro.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:15, la biglietteria aprirà ogni sera alle 19.

Per informazioni si può contattare MakingMovie al 3474591960 e, inviando a questo numero WhatsApp la frase “ADERISCO”, si verrà inseriti nella lista broadcasting di “Cinema Sotto Le Stelle”, dove verrà ricordata la programmazione quotidiana e si sarà avvisati in caso di annullamenti per maltempo o di eventuali recuperi che sono in programma nelle date 16, 23 e 30 agosto e 2,4,5 settembre.

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.margheraestate.it, sui canali social del Settore Cultura e sui profili social dedicati: Facebook Cinema sotto le stelle Marghera e Instagram Cinema_sotto_le_stelle.