Marghera, Atto Gentile e la rinascita del Teatrino di Via Pasini

In un luogo in cui lo scambio multiculturale è vivo da sempre, nasce il Teatrino di via Pasini. Sede di spettacoli, corsi di teatro, yoga, musica e danza. Ma anche lettura espressiva, comunicazione e laboratori. In una fusione di progetti di promozione sociale nelle scuole e soprattutto sul territorio.

MARGHERA (VE) – Marghera non è una città come le altre. Nata a ridosso della Laguna di Venezia, importante porto prima e poi polo industriale di fondamentale importanza nazionale. Prototipo della Città Giardino con lunghi viali alberati e case ben distanziate e non troppo alte. Marghera bombardata durante la guerra e poi ricostruita in fretta e furia per il Boom degli anni ’60.

Non è Venezia, anche se fa parte del suo comune, non è Mestre, da cui è divisa dalla Ferrovia Venezia – Milano. Marghera sede delle lotte operaie, ma anche della musica rock progressive de le Orme e del Reggae in veneziano dei Pitura Freska.

Un luogo in cui si fondono mille culture e religioni, in cui lo scambio culturale è vivo da sempre, quasi fosse una metropoli in miniatura.

È esattamente qui che nasce nel 1990 il Teatrino di via Pasini, luogo storico e di rilevante importanza per la cultura del territorio dal 1990 fino al 2018, quando l’associazione Questa Nave, che lo gestiva fino a quel momento, si sciolse.

Al Teatrino negli anni sono passati Ascanio Celestini, Marco Paolini con il suo Vajont e tanti altri.

Un luogo storico del veneto, sede prima di Potere Operaio durante le lotte operaie, poi di “Lavoro Zero”, giornale comunista del Veneto e infine una falegnameria, poi abbandonata. Un luogo dove si creavano e si costruivano sogni e che poi divenne un Teatro.

Nel gennaio 2019 per riportare in vita il Teatrino di via Pasini nacque Atto Gentile, un’associazione culturale di Marghera che racchiude nel nome stesso la sua natura e proprie finalità.



In un contesto così variegato e multiculturale, Atto Gentile propone la programmazione di spettacoli, corsi di teatro bimbi/adolescenti, teatro adulti, lettura espressiva, comunicazione efficace, laboratori di counseling, corsi yoga per bimbi e adulti, corsi di musica, laboratori per il benessere psicocorporeo, danza e movimento espressivo, danza popolare ed è impegnata in progetti di promozione sociale nelle scuole e sul territorio.

L’associazione è nata per realizzare tutto questo nel rinnovato Teatrino di Via Pasini, un teatrino che immaginiamo dolcemente bagnato dal fluire di creazioni, esperienze, vite.

È Atto Gentile immaginare le persone evolversi e realizzare le proprie potenzialità.

È Atto Gentile credere che ognuno possa migliorare nel confronto e nel rapporto con gli altri.

È Atto Gentile credere, nonostante tutto, che la realtà sia solo una convenzione che si possa cambiare con l’immaginazione.

È Atto Gentile essere visionari nell’oscurità.

Per info e iscrizioni: Home – Teatrino di Via Pasini