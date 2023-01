Marevivo e Aces Italia: nasce il premio “Mediterranean Capital of Sport”

ROMA – Un protocollo d’intesa per vivere lo sport come mezzo di educazione ambientale. È quanto hanno firmato Marevivo e ACES Europe Delegazione Italia: un protocollo che prevede, tra i vari punti, la visione comune per diffondere la conoscenza, l’immagine e la pratica dell’attività e della cultura sportiva, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle municipalità europee.

Nasce in questa cornice il premio “Mediterranean Capital of Sport”, istituito da ACES Europe, che vedrà Genova prima città insignita come “European Capital of Sport 2024” a livello onorifico proprio per l’anno 2024.

L’accordo prevede inoltre di promuovere il rispetto per l’ambiente naturale in generale, e in particolare per quello marino, paesaggistico, storico, sensibilizzando le amministrazioni locali e i cittadini.

«Siamo molto felici di aver siglato questo protocollo d’intesa con ACES Italia, perché la lingua universale dello sport può aiutarci a trasmettere il messaggio che ci sta più a cuore, ovvero quello del rispetto per l’ambiente e, nel nostro caso, per il mare – ha dichiarato Rosalba Giugni, Presidente Marevivo. – Siamo pronti a unire le forze proprio in occasione del premio istituito da Aces Europe “Capitale del Mediterraneo dello Sport” ci permette di portare il nostro contributo per portare avanti progetti volti alla sensibilizzazione e alla promozione dell’educazione ambientale, parlando soprattutto ai giovani.»

«Con questa intesa, ACES Italia dimostra ancora una volta quanto sia importante il lavoro in sinergia per la promozione dello sport – ha aggiunto Vincenzo Lupattelli, Presidente ACES Europe Delegazione Italia. – La collaborazione con Marevivo sarà importante per il nuovo premio di Aces Europe “Mediterranean Capital of Sport” riservato a quei Comuni del Mediterraneo che si affacciano sul mare. La promozione sostenibile dello sport, deve andare di pari passo con l’aumento della pratica sportiva e dell’attività motoria.»