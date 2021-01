Marcon. Piantato un albero per ogni bambino nato nel triennio 2017/18/19

Il Comune di Marcon ha inviato per posta i certificati alle famiglie marconesi con bambini nati nel triennio 2017/18/19.

Lo scopo è quello di piantare un albero per ogni nuovo nato secondo quanto stabilito dalla legge 19 gennaio 1992.

“Abbiamo riscontrato grande soddisfazione – informa il Sindaco Matteo Romanello – per questa manifestazione che aimè non è potuta realizzarsi in presenza dato il particolare momento. Una buona abitudine da continuare e da trasmettere alle future generazioni nel rispetto della natura e dell’ambiente”,

“ Un altro stimolo – conclude il Sindaco – per questa amministrazione a fare sempre di più e meglio per le politiche ambientali. Un grazie all’assessore Valeria Salvati per l’impegno profuso”

