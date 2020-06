Marcon. “Io Scelgo Marcon”, osservazioni su Bretella Ferroviaria aeroporto Venezia

Riceviamo e pubblichiamo comunicato dal gruppo consiliare di Marcon “Io Scelgo Marcon”:

“Il gruppo consiliare del Comune di Marcon “Io Scelgo Marcon” ha presentato alla commissione VIA regionale alcune osservazioni sul progetto di realizzazione della Bretella ferroviaria di collegamento con l’aeroporto “Marcon Polo” di Venezia.

La commissione ha lo scopo di analizzare le ricadute ambientali del progetto, pertanto le nostre osservazioni si sono limitate a questo aspetto e, nello specifico, alle necessità di salvaguardia dei cittadini residenti nella località “Praello” del Comune di Marcon, sia durante la fase di cantiere dell’opera che rispetto proprio all’opera stessa.

In più abbiamo suggerito come necessari alcuni collegamenti ciclopedonali, a chiusura di anelli ciclabili in parte già esistenti, che consentirebbero collegamenti funzionali tra gli abitati di Dese e del Praello appunto, in modo particolare con la stazione ferroviaria di Gaggio Porta Est, mettendo in sicurezza ciclisti e pedoni.

Andrea FOLLINI

Consigliere Comunale

Capogruppo “Io Scelgo Marcon””

