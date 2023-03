Marcon, incendio nel garage: lievemente intossicato un uomo

Intervento dei Vigili del Fuoco di Venezia intorno alle 3.00 della notte scorsa in Via Marin Sanudo a Marcon per l’incendio di un box garage nel seminterrato di un condominio: lievemente intossicato un uomo.

Evacuato precauzionalmente l’intero stabile composto da 23 appartamenti, un uomo che aveva respirato del fumo è stato affidato alle cure del personale sanitario. I vigili del fuoco arrivati da Mestre e Mira con due autopompe, due autobotti il carro aria e 16 operatori, coordinati dal funzionario di guardia e capo servizio, hanno spento le fiamme e arieggiato i locali fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, che hanno permesso il rientro negli appartamenti dei condomini.

Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le ultime verifiche tecniche di sopralluogo delle squadre.