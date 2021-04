Marcon guarda al futuro. Cantiere per nuova scuola e candidatura a “Città dello Sport 2023”

Sempre più attiva Marcon e piena di nuove iniziative volte al benessere degli abitanti.

In questi giorni partirà il nuovo cantiere, il via ufficiale sarà dato il 17 aprile prossimo, per la realizzazione della nuova scuola primaria. Potrà accogliere circa 540 allievi e sarà dotata di ampi spazi anche all’esterno per una didattica sempre più vicina alle esigenze dei giovani. Costo previsto 9,6 milioni di euro e sarà pronta per il 2022.

Ma non finisce qui, domani il Sindaco Matteo Romanello insieme all’assessore Misserotti presenterà al Presidente del Coni, Giovanni Malagò, la candidatura della città di Marcon a “Città dello Sport 2023”.

“Siamo convinti che questo obbiettivo – afferma il Sindaco Romanello – ci darà un nuovo positivo slancio volto principalmente al miglioramento ed a nuovi investimenti sulle nostre strutture sportive”.

