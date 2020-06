Marcon. Centri estivi. Dal Comune bonus di 600 euro a bambino

La giunta comunale di Marcon ha approvato la costituzione di un fondo straordinario di 30.000 euro per l’assegnazione alle famiglie di un contributo per la frequenza ai centri estivi dei figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

“Uno strumento per supportare i genitori, ma soprattutto -spiega il Sindaco Romanello- per aiutare bambini e ragazzi a tornare alla normalità, attraverso attività educative, gioco, sport e momenti di socializzazione, un’opportunità per rivedere gli amici e tornare piano piano alla normalità in vista della ripresa della scuola a settembre”.

“Dopo il lungo periodo di lock down -aggiunge l’Assessore alle Politiche Sociali, Carolina Misserotti- è fondamentale supportare le famiglie che si trovano a dover conciliare tempi di vita e lavoro con difficoltà.

Per questi motivi, abbiamo deciso di assegnare alle famiglie un contributo di 100 euro per ciascun figlio di età compresa tra i 3 e 14 anni che frequenti un centro estivo a scelta dei genitori, a fronte di una spesa minima di 150 euro.

Il contributo verrà riconosciuto anche a chi riceverà il bonus “BABY SITTING” erogato dall’INPS per la frequenza ai centri estivi, a patto che non venga superato il costo realmente sostenuto.”

“Per snellire le procedure, arrivare a tutte le famiglie e contribuire indirettamente anche alla ripresa del tessuto economico -conclude il Sindaco- abbiamo deciso di non legare l’assegnazione del contributo al reddito e non verrà quindi richiesto l’ISEE.”

Il modello per la presentazione della domanda è pubblicato sul sito del Comune.

La domanda dovrà essere presentata entro il termine di chiusura dei centri estivi.

Commenta la news

commenti