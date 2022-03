Marco Zennaro: bentornato ingegnere!

“In questi tempi un po’ cupi e angosciosi, in cui tutta l’attenzione è concentrata su quello che accade nell’est dell’Europa, una buona – un’ottima – notizia arriva da Sud, dall’Africa. Finalmente, dopo un anno di detenzione, prima in carcere e poi recluso nell’ambasciata italiana in Sudan, torna in Italia e riabbraccia la sua famiglia Marco Zennaro.

Marco è un imprenditore ma è anche un iscritto al nostro Ordine e quindi tutti noi, come colleghi, ne siamo felici.

Non ci è dato sapere che cosa sia effettivamente successo e come si siano svolti i fatti lungo questo terribile anno che si è appena concluso. Speriamo che Marco ce lo possa raccontare quando si sarà rimesso da questa terribile esperienza.

Nel frattempo finalmente possiamo dire, anche a nome di tutti i colleghi del nostro Ordine, bentornato Marco!”

Mariano Carraro, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia

In copertina, Marco Zennaro libero, immagine by Gianluca Costantini – Ordine Ingegneri Venezia