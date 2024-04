Marco Donadel candidato sindaco di Roncade per il Centrodestra

RONCADE (TV) – Il centrodestra unito a Roncade per sostenere la candidatura a sindaco di Marco Donadel, già consigliere comunale di minoranza e assessore comunale alla sicurezza di Mogliano. Egli sfiderà l’altra candidata in corsa per la carica di primo cittadino, Viviane Moro, che si presenta con la lista civica “ A Roncade”.

Donadel è sostenuto dalla Lega, Fratelli D’Italia, Forza Italia e la lista civica “Roncade cambia”.