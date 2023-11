Marca, tutte le squadre di Protezione Civile in allerta

Provincia di Treviso: i tecnici della viabilità in sopralluogo per caduta massi, cedimenti e frane.

TREVISO – In seguito al nubifragio che ieri ha interessato tutto il territorio, la Provincia di Treviso si è immediatamente attivata per coordinare tutti i Gruppi di Protezione Civile provinciali e la squadra di ingegneri e tecnici del Settore Viabilità.

Attualmente sono in corso i sopralluoghi e la messa in sicurezza di alcune strade provinciali danneggiate dal maltempo, in particolare sulla SP 152 Arfanta, a Tarzo, dove le piogge hanno provocato la caduta di massi di notevole dimensione, sulla SP 159 a Revine Lago, dove sono caduti alcuni alberi sulla carreggiata, e sulla SP 36 a Valdobbiadene, a causa di frane e cedimenti del piano stradale.

I tecnici della Provincia hanno ricevuto le segnalazioni dell’esondazione del fiume Sile, a Casale, in località Canton, e ora sono in corso tutti i rilievi del caso.

Nelle prossime ore continuerà il monitoraggio e la verifica della sicurezza da parte del Settore Viabilità nelle aree più colpite, così come l’allerta precauzionale per la Protezione Civile, pronta a intervenire qualora dovessero esserci nuovi sviluppi.