Maratonella di Campalto: edizione record con oltre un terzo di iscritti in più

La Maratonella di Campalto si prepara a celebrare la sua sedicesima edizione con numeri da record, registrando un incremento significativo delle adesioni. L’evento, in programma il prossimo 4 ottobre a Campalto (VE), si conferma un appuntamento cruciale per il calendario podistico veneziano, fungendo da test fondamentale per le grandi maratone autunnali.

VENEZIA. La Maratonella di Campalto, giunta alla sua sedicesima edizione, si è ormai affermata come un appuntamento irrinunciabile nel panorama podistico veneziano e nazionale. La sua crescente popolarità è attribuibile non solo alla sua consolidata tradizione, ma anche alla sua distanza strategica di 30 chilometri. Questa metratura si rivela, infatti, un banco di prova ideale per gli atleti che mirano a preparare le prestigiose maratone autunnali, tra cui spicca la celebre Venicemarathon. Percorrere 30 km in un contesto di gara permette ai runner di testare la propria resistenza, la strategia di idratazione e alimentazione, e la gestione dello sforzo su una distanza significativa, simulando le condizioni di una maratona completa senza il logorio fisico e mentale dei 42 km. È un’opportunità preziosa per affinare la preparazione e valutare lo stato di forma a poche settimane dagli eventi clou della stagione.

Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per il “deciso progresso nel numero delle adesioni”, che quest’anno ha superato di oltre un terzo i dati della passata stagione. Questo incremento testimonia l’attrattiva crescente dell’evento e la sua capacità di coinvolgere un pubblico sempre più ampio di appassionati di corsa, dai professionisti agli amatori. La Maratonella non è solo una gara, ma un vero e proprio festival della corsa che celebra lo sport, la salute e la comunità.

Tra i nomi di spicco che hanno già confermato la loro presenza, spicca quello di Edgardo Confessa, un veterano della Maratonella e figura di riferimento nel podismo locale. Confessa ha già trionfato nelle edizioni del 2023 e 2024, dimostrando una costanza e una determinazione ammirevoli, e si è classificato secondo in altre tre occasioni. La sua partecipazione aggiunge un elemento di prestigio e competitività alla gara. A sfidarlo ci sarà Ibrahima Baldé, che nella passata edizione ha conquistato un posto sul podio, promettendo una battaglia avvincente per la vittoria finale. La presenza di atleti di questo calibro eleva il livello tecnico della competizione, rendendola ancora più interessante per il pubblico e per gli stessi partecipanti.

Il tracciato della Maratonella di Campalto presenta “piccole variazioni rispetto al passato che sorprenderanno i partecipanti”. Il percorso si sviluppa all’esterno della cittadina veneziana, toccando località suggestive come Dese e il vasto e rigoglioso Parco di San Giuliano. Questa scelta offre ai runner un’esperienza di corsa variegata, immersa nella bellezza del paesaggio locale. Il percorso è prevalentemente pianeggiante, una caratteristica molto apprezzata dagli atleti che cercano un tracciato veloce e scorrevole per ottenere buone prestazioni o per testare il ritmo gara. Nonostante la presenza di “qualche tratto su sterrato”, gli organizzatori assicurano che ciò “non influirà particolarmente sulla tecnica di corsa”, garantendo comunque un’esperienza fluida e piacevole. La combinazione di asfalto e sterrato aggiunge un tocco di dinamismo, permettendo ai corridori di apprezzare diverse superfici senza compromettere la velocità.

Per contestualizzare l’importanza della gara, è utile ricordare i risultati della passata edizione. La vittoria maschile era andata a Roberto Graziotto, che aveva tagliato il traguardo con l’ottimo tempo di 1h41’46”. Tra le donne, Elisa Comisso si era imposta con un tempo di 2h10’03”. Questi tempi evidenziano il livello agonistico della Maratonella e la qualità degli atleti che vi partecipano, stabilendo un benchmark per le prestazioni future.

Oltre alla gara agonistica principale, la Maratonella di Campalto si distingue per la sua inclusività, offrendo anche quest’anno le apprezzate “ludico-motorie” su distanze più brevi: 15, 10 e 6 chilometri. Queste opzioni sono pensate per coinvolgere un pubblico più ampio, dalle famiglie ai principianti, permettendo a tutti di vivere l’emozione della corsa in un contesto festoso e non competitivo. È un’occasione per promuovere uno stile di vita attivo e sano, rafforzando il senso di comunità e la passione per lo sport all’aria aperta.

La partenza per tutti gli eventi è fissata per le ore 9:30 da Via Orlanda, che sarà anche la sede dell’arrivo. Nelle immediate vicinanze, sarà allestito un “villaggio espositivo” vibrante e accogliente, destinato a ospitare tutti i servizi pre e post gara. Questo include la distribuzione dei pettorali, aree per il deposito borse, spogliatoi, punti di ristoro con bevande e alimenti energetici, assistenza medica e stand di partner e sponsor. Il villaggio rappresenta un punto di incontro e socializzazione, dove atleti e accompagnatori possono condividere l’esperienza e celebrare i successi.

Le iscrizioni sono ancora aperte, al costo di 35 euro, ma il tempo stringe. Fino a giovedì, sarà possibile iscriversi non solo tramite la piattaforma online www.endu.net, ma anche recandosi direttamente presso il negozio Wesport, situato in Via Ca Rossa 48 a Mestre. Per chi decidesse all’ultimo minuto, venerdì e sabato sarà ancora possibile iscriversi direttamente al villaggio espositivo. È importante notare che “domenica invece iscrizioni chiuse”, quindi è consigliabile non procrastinare per assicurarsi un posto in questa edizione da record. Le premiazioni, momento culminante dell’evento, riguarderanno i primi 3 assoluti maschili e femminili, i primi 3 delle categorie fino a SM/SF55 e i vincitori delle restanti categorie, garantendo un riconoscimento per l’impegno e la performance di molti partecipanti.

Per ulteriori informazioni dettagliate sull’evento, sul percorso e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale della Maratonella ASD all’indirizzo www.maratonellacampalto.net. La Maratonella di Campalto si conferma così non solo una gara, ma un evento sportivo di grande rilevanza che unisce competizione, inclusività e promozione del territorio, con prospettive future sempre più rosee grazie alla sua crescente popolarità e all’entusiasmo della comunità podistica.

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