“Mar ghe gera” ufficiale l’intitolazione della nuova piscina di Marghera

La Giunta Comunale ha approvato l’intitolazione della Piscina di Marghera in Via delle Macchine.

MARGHERA- Su proposta dell’assessore alla Toponomastica, Paola Mar, di concerto con l’assessore allo Sport, Andrea Tomaello, la Giunta comunale, nella seduta di oggi, ha approvato l’intitolazione dell’impianto natatorio di via delle Macchine a Marghera, Piscina “Mar Ghe Gera”.

“L’Associazionismo locale ha proposto al Comune di Venezia e alla Municipalità di Marghera di intitolare l’impianto natatorio ‘Mar Ghe Gera’ – spiega Paola Mar – Una decisione che ha tenuto conto del risultato di un sondaggio con più ipotesi di intitolazione proposte a livello locale e condotto tra le associazioni e gli istituti scolastici della Municipalità. Abbiamo ritenuto di condividere tale proposta anche al fine di supportare e rafforzare la partecipazione della Comunità dei residenti ed il coinvolgimento degli stessi nella gestione integrata del territorio e delle strutture pubbliche, nell’intento che l’impianto, struttura attesa da tutta la cittadinanza, rappresenti un ulteriore centro di aggregazione e di inclusione sociale nel territorio“.

Definito il nome dell’impianto è prossimo il giorno dell’inaugurazione. “Ci stiamo avvicinando alla tanto attesa inaugurazione, in questi giorni stanno arrivando anche le ultime attrezzature per partire con l’attività ed oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo verso il tanto atteso taglio del nastro – commenta Andrea Tomaello – In Giunta abbiamo confermato il nome della struttura che era stato suggerito all’Amministrazione da alcune associazioni che avevano indetto un sondaggio coinvolgendo cittadini e anche scuole elementari e medie del territorio che saranno tra i principali fruitori della piscina comunale. È stata dunque una scelta condivisa con la comunità ed anche con i gestori della struttura e adesso non resta che aspettare il primo tuffo“.