Mangiare a 50 metri di altezza

“Dinner in the Sky” fa il suo a Lazise, sulle rive del Lago di Garda, offrendo un’esperienza gastronomica unica a 50 metri di altezza

VENETO. Il suggestivo ristorante tra le nuvole, noto come Dinner in the sky, fa il suo debutto senza precedenti nel Veneto, precisamente a Lazise sul Lago di Garda. A 50 metri di altezza, gli ospiti avranno l’opportunità di godere di una vista mozzafiato, abbinata alle prelibate proposte culinarie dello chef Balestra.

Dal 7 al 13 giugno, l’evento offrirà pranzi, cene, apericene e aperitivi in un’ambientazione spettacolare sul lungolago, regalando un’esperienza indimenticabile sospesa tra il cielo azzurro e il blu del Lago. Il menù, creato con maestria da Matteo Balestra, executive chef della Loggia Bistró di Verona, sorprenderà con una fusione di sapori tradizionali del Lago e influenze internazionali.

La collaborazione tra Dinner in the sky e Lazise, celebre come il primo comune libero nella storia d’Italia, è resa possibile grazie all’impegno dell’imprenditore Alessandro Giona, patron de La Loggia Bistrò. Questa sinergia porterà l’evento per la prima volta in Veneto, rendendo Lazise la cornice ideale dal 7 al 13 giugno.

Per maggiori dettagli sulla prossima tappa di Dinner in the sky e per consultare i menù completi, è possibile visitare il sito https://lazise.dinnerinthesky.it, dove è già possibile acquistare le prevendite per gli esclusivi eventi sul Lago di Garda.

“Dinner in the sky” è riconosciuto da Forbes come il ristorante più insolito del mondo, offrendo un’esperienza gastronomica unica in oltre 70 città globali. Con oltre 10mila eventi all’attivo, il format ha affiancato concerti, manifestazioni sportive e campagne pubblicitarie di brand internazionali, guadagnando la preferenza di oltre 180 chef di fama, tra cui Massimo Bottura.

In Italia, la DITS Italia Srl è la ditta concessionaria esclusiva, organizzando con successo l’evento in diverse location, generando record di interazioni sui social network e garantendo visibilità internazionale.

La sicurezza è prioritaria per gli organizzatori di Dinner in the sky Italia, con uno staff impegnato a garantire le massime condizioni di sicurezza, utilizzando strumentazioni efficienti e certificazioni di alto profilo. In oltre 15 anni di attività, non si sono mai verificati incidenti o malfunzionamenti, assicurando la soddisfazione continua dei commensali.