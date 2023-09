Mammografia ed ecografia gratuita al Centro Commerciale Panorama di Villorba: posti esauriti in un’ora

Il Centro Commerciale Panorama di Villorba ha organizzato un evento di “Mammografia ed ecografia gratuite” in collaborazione con la Clinica mobile WelfareCare, destinato alle donne residenti tra i 35 e i 49 anni, in anticipazione alla Giornata internazionale contro il tumore al seno del 19 ottobre.

TREVISO. Il Centro Commerciale Panorama di Villorba ha anticipato la Giornata internazionale contro il tumore al seno, programmata per il 19 ottobre, ospitando l’evento “Mammografia ed ecografia gratuita” in collaborazione con la Clinica mobile WelfareCare. L’iniziativa, destinata alle donne residenti a Villorba di età compresa tra i 35 e i 49 anni, ha visto un grande successo, con tutti i 50 slot orari disponibili esauriti in meno di un’ora dalla data di apertura delle iscrizioni, il 15 settembre. Questa iniziativa è stata promossa con l’obiettivo di contribuire al benessere e alla crescita sociale della comunità locale ed è stata accolta con entusiasmo dalle donne di Villorba. L’evento è stato anche onorato dalla presenza dell’Assessore alle attività produttive, istruzione e turismo del Comune di Villorba, Barbara Haas, che ha consegnato un attestato di riconoscimento al Centro Commerciale Panorama per il suo impegno nella promozione della prevenzione e della salute delle donne del territorio.