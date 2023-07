Maltempo in Veneto. Devastata la zona di produzione del Prosecco

In pochi giorni, la provincia di Treviso è stata duramente colpita dalla grandine. Il Presidente di Bottega SpA:“Persi almeno 1500 ettolitri equivalenti in vino”

BIBANO (TV) – La violenta grandinata degli ultimi giorni ha causato devastazione sulle colline del Prosecco, soprattutto nelle zone di Conegliano e Vittorio Veneto. Chicchi di grandine grandi come palle da tennis hanno colpito con forza vigneti, auto e abitazioni, causando anche una decina di feriti. La frequenza e l’intensità di questi fenomeni stanno mettendo a dura prova la stabilità economica e sociale di intere comunità.



Sandro Bottega, Presidente di Bottega S.p.A.

La situazione è tragica per Sandro Bottega, Presidente di Bottega S.p.A., che dichiara: «Niente era mai stato così devastante nella zona del Prosecco, e nei nostri vigneti in particolare. Sono andati persi almeno 1500 ettolitri equivalenti in vino, ma al tempo stesso molti vigneti sono stati anche sradicati e avranno bisogno di 2 anni per poter riprendere la loro normale attività vegetativa. Un danno grave, sia economicamente che di gestione; certo le assicurazioni rifondono parte dei danni, ma se il vino poi non c’è, non c’è denaro che tenga».

Bottega aggiunge: «Purtroppo ignorare il cambiamento climatico è un grave errore e dimostrazione di non conoscenza della realtà, ma soprattutto l’errore è di chi non fa nulla per diminuire questo impatto e cambiare le proprie abitudini di vita. Tutti parlano di sostenibilità, ma davvero troppo pochi la applicano» dice, auspicando una maggior coscienza nelle persone di tutto il mondo, in particolare di quei Paesi che «inquinano molto più di altri e che sono responsabili di quello che sta accadendo e che ricade, purtroppo, sulle spalle di chi spesso non ha colpe».