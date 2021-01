Maggioranza risicata per Conte, governo traballante. Quali le soluzioni?

Ieri sera si è conclusa la crisi di governo innescata da Italia Viva di Matteo Renzi. Il primo ministro Giuseppe Conte ha racimolato una maggioranza risicata, 156 si 140 contrari e 16 astenuti. Di rilievo il fatto che tra i 156 si vi siano 3 senatori a vita.

A questo punto non si può dire che la situazione sia rosea per il premier Conte. Infatti Conte è riuscito ad racimolare alcuni voti dei così detti “costruttori”, ma mancano ancora ben 5 voti per avere la maggioranza assoluta.

Secondo alcuni osservatori politici in questa situazione sorgeranno forti problemi nelle commissioni parlamentari dove potrebbe verificarsi di tutto e quindi riuscirebbe difficile governare.

Quali le soluzioni? O Conte apre nuovamente a Renzi, cosa che sembra molto difficile visti i toni duri usati da Italia Viva in Senato, o salire al Colle per incontrare il Presidente Mattarella per rassegnare le dimissioni e tentare un Conte ter.

La sensazione è che si voglia guadagnare ancora un po’ di tempo per trovare ancora qualche “costruttore” che rafforzi questa compagine governativa onestamente molto traballante.

Secondo alcuni commentatori Conte potrebbe tentare di giungere al “semestre bianco”, periodo in cui il Presidente della Repubblica non può sciogliere le camere perché negli ultimi sei mesi del suo mandato.

