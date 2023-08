Made in Malga ’23, due weekend con i formaggi e le bontà della montagna

Tra pochi giorni partirà l’11^ edizione di Made in Malga: attesi più di 100mila appassionati per assaggiare formaggi unici, dal gusto intenso, frutto di antiche tradizioni casearie. Più di 100 gli espositori, provenienti dalle montagne italiane, protagonisti della mostra mercato sull’Altopiano di Asiago. Tra gli appuntamenti, masterclass, degustazioni guidate con formaggi di montagna e vini estremi, escursioni in malga, laboratori dell’artigiano per bambini e proiezioni di film. In contemporanea il Festival della Birra artigianale di montagna.

ASIAGO – Made in Malga 2023 offrirà ai visitatori una quantità sorprendente di occasioni per trascorrere giornate intense all’insegna dei sapori della montagna: dalla mostra mercato dei produttori ai laboratori con formaggi e vini estremi; dai laboratori dell’Artigiano alle escursioni sulle montagne dell’Altopiano di Asiago 7 Comuni, dagli incontri culturali alle proiezioni di film a tema.

La manifestazione, nel corso degli anni, è diventata un appuntamento fisso, imprescindibilmente legato al nome dell’Altopiano di Asiago, capace di richiamare appassionati dell’arte casearia da tutta Italia.

L’Altopiano rappresenta la più importante realtà produttiva dell’intera Europa, con oltre ottanta malghe distribuite sulle montagne dei Sette Comuni, molte delle quali producono formaggio in quota e altre che conferiscono il latte per la produzione del Formaggio Asiago DOP.

Made in Malga® nasce da un’idea dello Staff di Guru Comunicazione e del Consorzio Tutela Formaggio Asiago con la collaborazione delle Comunità dell’Altopiano.

Per i tanti visitatori Made in malga si rivela un’esperienza sensoriale itinerante. Un percorso a tappe dove scoprire, assaggiare e acquistare le bontà prodotte ad alta quota. Un modo diverso, creativo per vivere Asiago: immersi nelle bellezze naturali dell’Altopiano scoprire l’originalità e la qualità delle attività commerciali della città.