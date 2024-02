L’ITS Academy Marco Polo di Venezia ha presentato il nuovo percorso formativo “MADE IN ITALY – Navigazione in acque limitate e Cantieristica Navale” dell’IIS Vendramin Corner per l’anno scolastico 2024/2025.

VENEZIA – ITS Academy Marco Polo di Venezia, ha presentato il nuovo percorso formativo quadriennale “MADE IN ITALY – Navigazione in acque limitate e Cantieristica Navale dell’IIS Vendramin Corner”. L’istituto veneziano è stato accreditato per attivare, nell’anno scolastico 2024/2025, un innovativo percorso di studi grazie alla partnership con l’ITS Academy Marco Polo, accreditata dalla Regione Veneto.

La presentazione del progetto ha visto la partecipazione del presidente dell’ITS Marco Polo, Damaso Zanardo, dell’assessore comunale Laura Besio, dell’assessore regionale Elena Donazzan, del dirigente scolastico Michelangelo Lamonica e di alcuni partner dell’iniziativa.

Il nuovo percorso formativo “MADE IN ITALY”

il nuovo percorso formativo a Venezia si concentrerà principalmente:

cantieristica navale

la manutenzione

la conduzione di mezzi in acque interne

portualità turistica integrata

servizi alla nautica da diporto

Importanti collaborazioni, come quella con il Gruppo AVM, supporteranno l’allineamento dell’offerta con le esigenze del mercato, fornendo opportunità di tirocini e formazione pratica agli studenti.

L’assessore Besio ha sottolineato che questa iniziativa potrebbe diventare un modello per altre realtà nazionali. Enfatizzando l’importanza della collaborazione tra settori pubblici, privati e associazionismo per garantire un’offerta formativa dinamica e adatta al mercato.

Rappresentanti del Gruppo AVM/Actv hanno evidenziato il sostegno alla formazione come un’opportunità indispensabile. Il Gruppo AVM ospita regolarmente progetti e stage dell’IIS Vendramin Corner, offrendo agli studenti un’esperienza pratica nel cantiere navale.

La collaborazione coinvolge altri importanti partner come Fincantieri, Veneziana di Navigazione, Rimorchio Srl, Lega Navale Italiana e altri, contribuendo a creare un polo formativo completo nel settore della cantieristica navale e della navigazione a Venezia. La scommessa sull’istruzione dei giovani, supportata dall’Amministrazione comunale e dalla Città Metropolitana, si rafforza con questo nuovo percorso formativo.