Lutto a Mogliano: si è spento Carmelo Sapuppo

Un grave lutto ha colpito la famiglia Sapuppo. Giovedì 5 novembre è deceduto Carmelo, anni 69, che da anni viveva a Malta ed era rientrato da qualche mese in Italia, ospite del fratello Sebastiano (da tutti conosciuto come Nuccio) residente a Mogliano, per sottoporsi ad alcuni esami medici.

Durante la sua permanenza le sue condizioni si erano aggravate, fin quando è stato ricoverato in ospedale e, giovedì scorso, ci ha lasciati. Ieri l’ultimo saluto presso la Chiesa Arcipretale di Maerne.

Il direttore e la redazione tutta de ilnuovoterraglio.it si stringono all’amico Nuccio e alla sua famiglia per questa dolorosa perdita inaspettata.

