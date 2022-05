L’urbanistica del mare domani allo Iuav

In occasione della Giornata Europea del Mare, l’Università Iuav di Venezia, partner con CORILA e CNR-ISMAR nel progetto europeo MSP MED (Maritime Spatial Planning in the Mediterranean Sea) per una pianificazione coordinata del mare nel Mediterraneo, organizza una conferenza online per presentare il processo europeo e italiano di pianificazione spaziale marittima, in vista dell’imminente apertura della consultazione pubblica relativa al piano italiano.

La Pianificazione Spaziale Marittima, nuovo concetto per certi versi simile all’urbanistica nella considerazione degli usi antropici del territorio, si occupa di un tema molto attuale: lo sviluppo efficiente e sostenibile degli usi e dell’occupazione del mare, che mostra una costante crescita.

Intervengono il comandante Massimo Seno, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Pierpaolo Campostrini, direttore generale CORILA e coordinatore di MSP MED Maritime Spatial Planning in the Mediterranean Sea, Andrea Barbanti, dirigente di ricerca al CNR-ISMAR, Francesco Musco, direttore della ricerca all’Università Iuav di Venezia, Fabrizio Madeddu, referente Regione Sardegna per il processo Pianificazione Spaziale Marittima Italia, Paolo Menegazzo, responsabile Area Pianificazione Strategica Trasportistica, Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo del Porto di Venezia.

La conferenza sarà online dalle 10 alle 12 lunedì 2 maggio 2022 sul canale Facebook Iuav-Planning Climate & Change Lab e sulla piattaforma Zoom, previa registrazione su Eventbrite “EMD- Italia webinar”.

Un numero di posti limitati in presenza sono disponibili nella sede Iuav delle Terese fino a esaurimento scrivendo a [email protected].